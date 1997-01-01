КСК Баллада (поселок Поварово) приглашает всех желающих 2, 3, 8, 9, 10 марта на Масленичную неделю. Масленица древний яркий праздник с языческими обрядами проводов холодной зимы и встречи долгожданной весны. В конном клубе Баллада будут рады гостям которые хотят увидеть старинные обычаи и поучаствовать в праздновании Широкой Масленицы с обязательными играми и конкурсами и редким ныне катанием на настоящей русской тройке лошадей. Стоимость билета 700 рублей — до 3 лет бесплатно для детей.
В программе:
- 12:00 Мастер-класс по соломенной игрушке — каждый уйдет с рукодельным сувениром,
- 14:00 Конное представление — всем на удивление,
- 14:30 Сжигание чучела и народные обряды да игры-конкурсы,
- Катание на тройках удалых коней — ждем ваших заявок поскорей!
Покатать детей на пони 200р., чай из самовара с домашними блинами с вареньем и сгущенкой — 200р. Прокатиться верхом от 600р. Организованным группам хорошие скидки, а за приглашение друзей — низкий поклон!
Одеваться надо тепло и удобно — по походному, т.к. много времени проведете на свежем воздухе.
КСК Баллада находится в п.Поварово, это редкое конное хозяйство, где можно увидеть более 80 лошадей различных пород и мастей! Есть лошадки небольшие для детей и хрупких барышень, а есть богатырские — для крепких всадников и всадниц.
Лошади подготовлены к общению с начинающими всадниками — на них любой желающий сможет прокатиться в сопровождении инструктора по сказочному окрестному лесу, но есть и спортивные лошадки для активных тренировок для подготовленных. Наши инструктора и тренера большие специалисты в разных направлениях конного дела — именно их силами подготавливается каждый раз новое представление и воспитываются чудесные лошади, а руководитель Барановская Наталия Анатольевна — человек получивший разностороннее образование и различный опыт, как в направлении туризма (работа и переподготовка в Российской международной академии туризма) и реабилитации посредством оздоровительной верховой езды (РУДН), так и закончила МГУКиИ, как художественный руководитель этнокультурного центра — поэтому хорошо обученные лошади клуба часто работают на съемках больших кинопроектов — например «Анна Каренина» Шахназарова, выезжают на массовые баталии грандиозных исторических реконструкций, как, например, битва при Малоярославце и Бородино, да и в самом клубе существует большая коллекция оригинальных костюмов разной тематики часто сверкающих на фотосессиях!
Интересно всем наше подворье с разнообразными домашними птицами и животными — там можно увидеть кур и петухов, гусей и индюков, уток и цесарок, кроликов и коз, коровушек и поросят, а верблюдица Снежинка — самая обаятельная и самостоятельная обитательница! Ждем гостей в наш волшебный мир конной традиционной культуры и крестьянской старины!
Уточнить дорогу и другую информацию всегда можно на сайте кскбаллада.рф
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