В программе:

12:00 Мастер-класс по соломенной игрушке — каждый уйдет с рукодельным сувениром,

14:00 Конное представление — всем на удивление,

14:30 Сжигание чучела и народные обряды да игры-конкурсы,

Катание на тройках удалых коней — ждем ваших заявок поскорей!

Покатать детей на пони 200р., чай из самовара с домашними блинами с вареньем и сгущенкой — 200р. Прокатиться верхом от 600р. Организованным группам хорошие скидки, а за приглашение друзей — низкий поклон!

Одеваться надо тепло и удобно — по походному, т.к. много времени проведете на свежем воздухе.

КСК Баллада находится в п.Поварово, это редкое конное хозяйство, где можно увидеть более 80 лошадей различных пород и мастей! Есть лошадки небольшие для детей и хрупких барышень, а есть богатырские — для крепких всадников и всадниц.