Комментировать
Цикл ежемесячных встреч «Клуб путешественников». Первая тема: «5 шагов к путешествию вашей мечты: советы, опыт и общение» 16 февраля 14:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

16 февраля в КЦ «Зеленоград» стартует цикл встреч для всех любителей путешествий! Первая тема: «5 шагов к путешествию вашей мечты: советы, опыт и общение».

Модераторы встречи: семья Краниных — папа Леша, мама Даша и два сына — Паша (6 лет) и Миша (4 года). Автопутешественники со стажем — проехали более 40 000 км по российским, белорусским и европейским дорогам.

Начало в 14:00. Вход бесплатный с обязательной регистрацией.

Семья Краниных поделится полезными лайфхаками для дальних поездок с детьми.

Приходите и узнайте:

  • Как построить оптимальный маршрут для путешествия?
  • Чем занять детей в пути?
  • Что взять с собой в дорогу?
  • На чем можно сэкономить в путешествии, а на чем не стоит?

Будем рады увидеть на встрече таких же любителей движения к новому и неизведанному!

Формат встречи: дружеские посиделки с чаем и печеньками! Задавайте умные вопросы, получайте полезные ответы.

Регистрация на мероприятие

Темы следующих лекций цикла:

«На авто в Европу: ожидание и реальность. Готовим документы и авто к пересечению границы».

«Маршруты выходного дня — способ вырваться из будничной рутины».

«Дорога к морю. Куда поехать на авто, самолете, поезде. Как искать жилье».

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В феврале и всегда!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама