16 февраля в КЦ «Зеленоград» стартует цикл встреч для всех любителей путешествий! Первая тема: «5 шагов к путешествию вашей мечты: советы, опыт и общение».

Модераторы встречи: семья Краниных — папа Леша, мама Даша и два сына — Паша (6 лет) и Миша (4 года). Автопутешественники со стажем — проехали более 40 000 км по российским, белорусским и европейским дорогам.

Начало в 14:00. Вход бесплатный с обязательной регистрацией.