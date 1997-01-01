16 февраля в КЦ «Зеленоград» стартует цикл встреч для всех любителей путешествий! Первая тема: «5 шагов к путешествию вашей мечты: советы, опыт и общение».
Модераторы встречи: семья Краниных — папа Леша, мама Даша и два сына — Паша (6 лет) и Миша (4 года). Автопутешественники со стажем — проехали более 40 000 км по российским, белорусским и европейским дорогам.
Начало в 14:00. Вход бесплатный с обязательной регистрацией.
Семья Краниных поделится полезными лайфхаками для дальних поездок с детьми.
Приходите и узнайте:
- Как построить оптимальный маршрут для путешествия?
- Чем занять детей в пути?
- Что взять с собой в дорогу?
- На чем можно сэкономить в путешествии, а на чем не стоит?
Будем рады увидеть на встрече таких же любителей движения к новому и неизведанному!
Формат встречи: дружеские посиделки с чаем и печеньками! Задавайте умные вопросы, получайте полезные ответы.
Темы следующих лекций цикла:
«На авто в Европу: ожидание и реальность. Готовим документы и авто к пересечению границы».
«Маршруты выходного дня — способ вырваться из будничной рутины».
«Дорога к морю. Куда поехать на авто, самолете, поезде. Как искать жилье».
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