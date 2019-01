10 фактов, которые вы должны знать о группе BTS

1. BTS (кор. Bangtan Sonyeondan) или Bangtan Boys, что в переводе как с корейского, так и с японского означает «пуленепробиваемые.»

На момент их релиза, название группы весьма удивило поклонников своей банальностью. К счастью, группа выбрала английскую аббревиатуру BTS, сохранив свой статус для англоязычных фанатов.

2. Семь участников.

Это стандартное количество для американских бойз-бэндов, но в Корее есть множество групп даже с двухзначным числом участников, так что семь — это прекрасное число.

BTS состоит из трёх реперов, таких как Реп Монстр, Шуга и Джей-хоуп, вокалистов Джина, Чимина, V и Чонгука. Из всех участников только Чимин и Чонгук не используют сценические имена.

3. Они сами производят большую часть своей музыки.

Каждый из семи участников имеет свою долю вклада в дискографию группы, а рэперы Шуга и Рэп Монстр даже получили признание в качестве продюсеров. Соавторами многих песен группы также являются корейский продюсер Pdogg и Slow Rabbit, которые помогли создать для группы особый и проникновенный танцевальный хип-хоп стиль.

4. BTS любят трилогии

Помимо таких полноформатных альбомов как Dark & Wild(2014) или недавно выпущенного Wings, корейская дискография BTS состоит из двух трилогий(Кроме того, группа также выпустила два японских альбома.)

В начале своей карьеры, их выпуски сопровождались школьными трилогиями: их дебютный альбом 2Cool4Skool, 2013's O!RUL,2? и Skool Luv Affair в 2014. Трилогия включает в себя агрессивные песни, которые касаются жизни студентов и трудностей, с которыми они сталкиваются. Трилогия The Most Beautiful Moment in Life (Часть 1, 2 и эпилог), вышедшая в 2015—2016, состоит из песен с более экспериментальными звуками и более тонким смыслом, которые опираются на опыт молодых людей.

5. BTS исследователи хип-хопа.

Хип-хоп играет определенную роль в K-POP ещё с начала 90-х годов. Как бойзбенд, BTS конечно же, не стали основателями хип-хопа, но они действительно совершили прорыв в этом жанре, что сделало его более доступным и приспособленным для аудитории (Несколько участников даже выступали на подпольных хип-хоп сценах, прежде чем дебютировать). После начала своей карьеры, пытаясь имитировать привычный им хип-хоп свэг, BTS были подвергнуты критике за несоответствие культурным жанрам. Они создавали свою историю в хип-хоп через реалити-шоу American Hustle Life 2014, рассказывая об этом жанре помощью Coolio и Warren G, с которым позже Рэп Монстр даже записал совместный трек.

6. Рэп Монстр и Шуга не обычные K-POP исполнители.

K-POP характеризуется как поп-жанр, созданный компаниями, участники которого мало участвуют в создании своей музыки. За последние несколько лет, многое стало меняться и всё больше корейских артистов стали демонстрировть свои навыки в продюсировании, и конечно же, BTS тоже проявили себя. Реп Монстр и Шуга выпустили свои личные личные микстейпы, доказав, что группа больше, чем типичный поп бойз-бенд. Напряжённый мискстейп Agust D, выпущенный Шугой в начале этого года, взбудоражил многих поклонников и показал айдола совершенно с другой стороны.

7. Они очень дружелюбны с фанатами.

BTS одна из немногих групп, которые часто совершают туры за пределами Азии и взаимодействуют с поклонниками по всему миру. Участники группы не только регулярно обновляют свои учётные записи в твиттере, но и общаются с поклонниками посредством прямых трансляций с субтитрами на английском языке для удобства международной аудитории. И всё это наряду с продолжающимся веб-шоу, рассказывающим о повседневной жизни и турне BTS.

8. ARMY-горячий и свирепый фендом BTS.

С помощью тесного общения с фанатами, откровенных рассказов о своих личностях, а также с помощью своей музыки, группа набирает поклонников со всего мира, в результате чего, ARMY являются одним из крупнейших K-POP фендомов настоящего времени. Фендом также привлёк к себе внимание за огромное количество просмотров YouTube-хитов BTS. Их видео «Blood, Sweat & Tears» уже менее чем через месяц приблизилось к 30 миллионам просмотров. Кроме того, видео побило рекорд, набрав более 6,3 миллиона просмотров за один день.

9. BTS были первыми (и пока единственными) K-POP артистами, которые выпустили свои собственные смайлы в твиттере.

Благодаря их широкому распространению социальных сетях, и награде «Золотой твит» Кореи в 2015 году, BTS стали первой K-POP группой, которая получила уникальные эмоджи в твиттере. С мая по июнь, поклонники смогли использовать различные смайлы с небольшим изображением BTS с логотипом пуленепробиваемого жилета. Смайлики были созданы в рамках поиска крупнейших фанбаз BTS. Бразильские, турецкие и российские ARMY использовали эмоджи больше всего, чтобы получить этот титул.

10. BTS внесли вклад в K-POP историю.

Складывается впечатление, что каждый новый релиз BTS это нечто большее и лучшее и альбом «Wings» в очередной раз доказал это, став самым успешным и самым продаваемым K-POP альбомом в США и занял самую высокую позицию в чарте Billboard 200. Группа обогнала по продажам альбомы 2NE1 и EXO, которые удерживали рейтинги в 2014 и 2015 годах. BTS cтали первыми артистами не входящими в три крупнейших развлекательных агентства Южной Кореи, которые заняли такие высокие позиции. Они также впервые появились в чарте Social 50, заняв при этом первую строчку. Кроме того, альбом Wings занял 19 строчку в канадском чарте альбомов на Billboard и стал номером один в мировом чарте альбомов.

