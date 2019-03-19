МИЭТ приглашает абитуриентов и их родителей на большой весенний день открытых дверей, который состоится в воскресенье, 7 апреля, с 10:00 до 14:00. Вход для гостей откроется с 9:30.
Гостей мероприятия познакомят с самой актуальной информацией об особенностях приемной кампании 2019 года. Вуз проведёт выставку направлений подготовки и консультации с сотрудниками приемной комиссии.
«В 2019 году университет предлагает абитуриентам два новых направления подготовки — „Наноматериалы“ и „Информационные системы и технологии“, а также программу специалитета „Правовое обеспечение национальной безопасности“» , — сообщает университет.
В программе дня открытых дверей: интерактивные площадки, научное шоу и мастер-классы по подготовке к ЕГЭ, экскурсии по научным лабораториям университета, запись на подготовительные курсы и многое другое.
Подробная программа мероприятия появится на сайте университета позднее: www.miet.ru, www.abiturient.ru, ВКонтакте, Facebook.
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