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Семинар «Как правильно себя вести с инспектором ГИБДД» 13 января 15:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 18+
Программа

1. Что такое освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения и как оно должно проводиться инспектором ДПС в соответствии с Законом?

2. Что такое медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения? Порядок направления водителя на медицинское освидетельствование и его производства.

3. Типичные ошибки инспекторов ГИБДД при производстве освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и направления водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

4. Уловки инспекторов ДПС, о которых должен знать каждый водитель.

5. Кейсы из практики спикера и Верховного Суда.

6. Ответы на вопросы.

Семинар «Как правильно себя вести с инспектором ГИБДД» пройдет в КЦ «Зеленоград» 13 января.

Спикер: адвокат Евгений Шмелев. начало в 15:00. Вход свободный.

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