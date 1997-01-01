Программа

1. Что такое освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения и как оно должно проводиться инспектором ДПС в соответствии с Законом?

2. Что такое медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения? Порядок направления водителя на медицинское освидетельствование и его производства.

3. Типичные ошибки инспекторов ГИБДД при производстве освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и направления водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

4. Уловки инспекторов ДПС, о которых должен знать каждый водитель.

5. Кейсы из практики спикера и Верховного Суда.

6. Ответы на вопросы.