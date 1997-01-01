1. Что такое освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения и как оно должно проводиться инспектором ДПС в соответствии с Законом?
2. Что такое медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения? Порядок направления водителя на медицинское освидетельствование и его производства.
3. Типичные ошибки инспекторов ГИБДД при производстве освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и направления водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
4. Уловки инспекторов ДПС, о которых должен знать каждый водитель.
5. Кейсы из практики спикера и Верховного Суда.
6. Ответы на вопросы.
Семинар «Как правильно себя вести с инспектором ГИБДД» пройдет в КЦ «Зеленоград» 13 января.
Спикер: адвокат Евгений Шмелев. начало в 15:00. Вход свободный.
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