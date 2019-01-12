Календарь соревнований по лыжным гонкам «Зима 2018-2019»

12 января. Окружные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня». Старт в 14:00. Стадион «Ангстрем» (М — 15 км, Ж — 5 км, стиль свободный).

9 февраля. Лыжная гонка в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня России — 2019». Старт в 11:00. Стадион «Ангстрем» (стиль свободный).

16 февраля. Соревнования по лыжным гонкам на призы ЦФКиС. Старт в 13:00. Стадион «Ангстрем» (М — 10 км, Ж — 5 км, стиль классический).

2 марта. Соревнования по лыжным гонкам «Масстарт». Старт в 11:00. Стадион «Ангстрем» (М — 30 км, Ж — 15 км, стиль свободный).

В рамках лыжных гонок 12.01.2019, 09.02.2019 и 02.03.2019 можно будет выполнить норматив Бег на лыжах ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ответственные за проведение: Федоткин Алексей Юрьевич 8(903)688-57-27, Попов Александр Сергеевич 8(926)724-77-57.

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