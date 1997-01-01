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Сноуборд контест «Новогодний джем» 30 декабря 14:00 площадь Юности Возраст 6+

Сноуборд контест «Новогодний джем» пройдет 30 декабря на Площади Юности. В режиме jam session. Приглашаются все желающие. Призы и подарки, ДиДжей, атмосфера. Начало в 14:00.

План мероприятий:

13:00 — 14:00 — сбор и раскатка

14:00 — 15:00 — фан-встреча с Денисом BONUS Леонтьевым

15:00 — 16:00 — любительский контест «Новогодний джем»

Номинации любительского контеста:

  • лучший трюк
  • лучший стиль
  • воля к победе
  • приз зрительских симпатий
  • лучшая девушка

Всем безопасной радостной каталки.

Безопасность: участники допускаются на горку только в шлемах.

Ведущий — Сява Корнильцев
DJ Андрей Макаренков

Организатор: 4sport
Партнёры: TerrorSnow, Bonus Gloves

https://vk.com/4sport_sb_contest

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