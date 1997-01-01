фото: 4sport_sb_contest
Сноуборд контест «Новогодний джем» пройдет 30 декабря на Площади Юности. В режиме jam session. Приглашаются все желающие. Призы и подарки, ДиДжей, атмосфера. Начало в 14:00.
План мероприятий:
13:00 — 14:00 — сбор и раскатка
14:00 — 15:00 — фан-встреча с Денисом BONUS Леонтьевым
15:00 — 16:00 — любительский контест «Новогодний джем»
Номинации любительского контеста:
- лучший трюк
- лучший стиль
- воля к победе
- приз зрительских симпатий
- лучшая девушка
Всем безопасной радостной каталки.
Безопасность: участники допускаются на горку только в шлемах.
Ведущий — Сява Корнильцев
DJ Андрей Макаренков
Организатор: 4sport
Партнёры: TerrorSnow, Bonus Gloves
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