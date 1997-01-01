21 и 28 декабря в магазине «Дарвин» пройдет ряд мастер-классов, посвященных уходу за растениями и пересадке. Также вы узнаете как своими руками создать новогоднюю композицию. Вход свободный.
Это было мясо! Как водителей 400-х заставили открывать все двери на посадку, и что из этого получилось Истории
Как ученые, дайверы и туристы вторую сотню лет ищут дно у Бездонного озера под Солнечногорском Истории
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