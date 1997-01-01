Комментировать
Мастер-классы в магазине «Дарвин» по уходу, пересадке и выращиванию растений 21 декабря 14:00-20:00,28 декабря 16:00-21:00 Садовый центр "Дарвин" Возраст 6+

21 и 28 декабря в магазине «Дарвин» пройдет ряд мастер-классов, посвященных уходу за растениями и пересадке. Также вы узнаете как своими руками создать новогоднюю композицию. Вход свободный.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама