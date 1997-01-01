На тренинге дети и родители получают сценарий правильных действий. Для этого используются сценки с участниками, кукольный театр, вопросно-ответная форма, блиц-опрос, вопросы на засыпку.

После каждого смыслового блока дети применяют знания на практике, и упражнения проходят в игровой форме. Моделирование опасных ситуаций происходит в дружелюбной атмосфере и только в присутствии родителя. Упражнения: «Позови свою маму в людном месте», «Следующая остановка» (моделируем ситуации в транспорте), «Телефон наизусть» (задействует разные виды памяти), «Что положим в корзинку?» (тренируемся правильно собираться в лес), ролевая игра «И вот ОН — НЕЗНАКОМЕЦ» (тренируемся никуда не уходить с незнакомцем и звонить родителям).

Тренинг специализируется на создании конструктивного диалога между детьми и родителями, вовлекая детей и родителей в совместные упражнения, на которых построена методика обучения безопасному поведению. Все упражнения разработаны специально для обучения безопасному поведению на основе реальных ситуаций. Ведущий тренинга: Анна Зеленкова, игровой педагог, преподаватель ОБЖ, руководитель московского проекта «Важные правила. Обучение детей правилам безопасности».