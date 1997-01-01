Вы научили своих детей правильно действовать, если они потерялись? Если нет, то приходите в Культурный центр «Зеленоград» в субботу 1 декабря. Дети 5 — 10 лет и их родители получат сценарий правильных действий от московского проекта «Важные правила. Обучение детей правилам безопасности». Начало в 11:00, продолжительность — 1,5 часа, стоимость семейного билета (взрослый+ребенок) — 1,5 тысячи рублей. В продаже всего 10 билетов (уже только 5). Тренинг десятки раз «обкатан» в детском издательстве «Настя и Никита» и лично рекомендован командой издательства.
На тренинге дети и родители получают сценарий правильных действий. Для этого используются сценки с участниками, кукольный театр, вопросно-ответная форма, блиц-опрос, вопросы на засыпку.
После каждого смыслового блока дети применяют знания на практике, и упражнения проходят в игровой форме. Моделирование опасных ситуаций происходит в дружелюбной атмосфере и только в присутствии родителя. Упражнения: «Позови свою маму в людном месте», «Следующая остановка» (моделируем ситуации в транспорте), «Телефон наизусть» (задействует разные виды памяти), «Что положим в корзинку?» (тренируемся правильно собираться в лес), ролевая игра «И вот ОН — НЕЗНАКОМЕЦ» (тренируемся никуда не уходить с незнакомцем и звонить родителям).
Тренинг специализируется на создании конструктивного диалога между детьми и родителями, вовлекая детей и родителей в совместные упражнения, на которых построена методика обучения безопасному поведению. Все упражнения разработаны специально для обучения безопасному поведению на основе реальных ситуаций. Ведущий тренинга: Анна Зеленкова, игровой педагог, преподаватель ОБЖ, руководитель московского проекта «Важные правила. Обучение детей правилам безопасности».
Издательство «Настя и Никита» уже два года дружит с Анной Зеленковой и её семейными тренингами про то, как вести себя с чужими взрослыми, что делать, если потерялся, и как обезопасить ребенка в Интернете. Мы провели около 30 тренингов на своей площадке, наши дети ходили на эти тренинги и без малейшего сомнения мы можем их рекомендовать другим людям. Очень поддерживаем позицию Анны, что дети обязательно должны участвовать вместе со «своими» взрослыми, на этом строится отработка полезных навыков. Это гораздо более эффективный способ, чем просто рассказывать детям, что надо и что не надо делать. Более того, взрослые убеждаются самостоятельно, что ещё нужно «подтянуть», потренировать малышу, чтобы обе стороны — и дети, и родители — чувствовали себя более спокойно, более защищенно в различных ситуациях, которые жизнь подбрасывает нам порой очень коварно и неожиданно.
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