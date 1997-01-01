Белый и пушистый спектакль для малышей от года до 4 лет «Первый снег» проекта Первый театр покажут 1 декабря в Центральной детской библиотеке Зеленограда №251 (корпус 401). Сеансы: 10:00, 17:30. Спектакль «Первый снег» играется почти без слов и смотрится на одном дыхании. Дети вместе с родителями будут создавать чудо: собирать звезды, устраивать снегопад и превращать его в пушистую метель, лепить самых модных в этом сезоне снеговиков. Вход платный. Стоимость: 1350 рублей — основной билет (взрослый + ребенок); 600 рублей — дополнительное место для взрослого или ребенка при покупке основного. Количество мест ограничено.
Все вокруг белое и за окном идет настоящий первый снег. Конечно, самое время поиграть в снежки! Неожиданно появляется белка, собирающая орешки. Белка выбегает в окно и прыгает по деревьям к себе домой. Снежные узоры можно нарисовать в волшебных чемоданах совсем не холодным, театральным снегом. На маленьком катке катаются фигуристы, затем они садятся в самолет и улетают в ночное небо…
В спектакле нет четкого сюжета с кульминацией и развязкой, но постоянно меняющиеся короткие выступления актеров в сопровождении игр делают постановку увлекательной. Все можно пощупать, во все можно поиграть и при этом вовсе не обязательно сидеть на одном месте.
В спектакле много тактильной игры для маленьких зрителей в очень уютном белом пространстве. В постановке используются музыка, куклы и мультимедиа, а в конце каждому малышу подарят маленький памятный подарок. Все самое лучшее, волшебное, что может быть в зиме, есть в этом спектакле!
Творческая группа: режиссер Юрий Устюгов, художник Ольга Устюгова.
Вход на спектакль детям и взрослым — в сменке или носочках.
Приобрести билеты можно только заранее, на сайте «Первого театра» или по прямой ссылке.
Количество мест ограничено.
Справки по телефону: 8(916)055-18-21
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