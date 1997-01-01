Все вокруг белое и за окном идет настоящий первый снег. Конечно, самое время поиграть в снежки! Неожиданно появляется белка, собирающая орешки. Белка выбегает в окно и прыгает по деревьям к себе домой. Снежные узоры можно нарисовать в волшебных чемоданах совсем не холодным, театральным снегом. На маленьком катке катаются фигуристы, затем они садятся в самолет и улетают в ночное небо…

В спектакле нет четкого сюжета с кульминацией и развязкой, но постоянно меняющиеся короткие выступления актеров в сопровождении игр делают постановку увлекательной. Все можно пощупать, во все можно поиграть и при этом вовсе не обязательно сидеть на одном месте.

В спектакле много тактильной игры для маленьких зрителей в очень уютном белом пространстве. В постановке используются музыка, куклы и мультимедиа, а в конце каждому малышу подарят маленький памятный подарок. Все самое лучшее, волшебное, что может быть в зиме, есть в этом спектакле!

Творческая группа: режиссер Юрий Устюгов, художник Ольга Устюгова.

Вход на спектакль детям и взрослым — в сменке или носочках.

Приобрести билеты можно только заранее, на сайте «Первого театра» или по прямой ссылке.

Количество мест ограничено.

Справки по телефону: 8(916)055-18-21