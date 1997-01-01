Проект «Сказки на ночь» — это когда взрослые немного впадают в детство, дети увлечены историей из книги не ради планшета, который мама после прочтения пяти страниц разрешит посмотреть, а потому что удивительно стёрты границы возраста, читать вдруг становиться весело и любопытно.

Параллельно со «Сказками на ночь» для родителей работает «Беседка с Ольгой Васильевной» — консультация по вопросам подбора детской литературы. Пока детки слушают сказки, родители смогут поговорить о том, какую книгу выбрать для своего, такого особенного, малыша.