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Проект «Сказки на ночь» 24 ноября 18:30 Центральная детская библиотека №251

Проект «Сказки на ночь» приглашает каждую последнюю субботу месяца послушать современные произведения и классику в уютно-сказочной атмосфере под большим абажуром в Центральной детской библиотеке №251 (корпус 401). Помните, как укрывались пледом и читали с фонариком? Воссоздаем ощущение таинства чтения, а после прочтения мастерим руками забавные поделки и игрушки. 24 ноября будет прочитана сказка Альфа Прёйсена «Про козленка, который умел считать до десяти» в сопровождении видеопоказа иллюстраций В. Сутеева, а после мастерим кораблики. Начало в 18:30. Вход бесплатный. Регистрация по телефону.

Проект «Сказки на ночь» — это когда взрослые немного впадают в детство, дети увлечены историей из книги не ради планшета, который мама после прочтения пяти страниц разрешит посмотреть, а потому что удивительно стёрты границы возраста, читать вдруг становиться весело и любопытно.

Параллельно со «Сказками на ночь» для родителей работает «Беседка с Ольгой Васильевной» — консультация по вопросам подбора детской литературы. Пока детки слушают сказки, родители смогут поговорить о том, какую книгу выбрать для своего, такого особенного, малыша.

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