Мастер-класс «Новогодняя игрушка из мозаики» состоится 17 ноября в библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462), на нём участники познакомятся с декорированием игрушки мозаикой. Стоимость мастер-класса 500 руб (оплата картой). Количество мест ограничено. Регистрация по телефону.
Мозаика — узор, набираемый из мелких кубиков натуральных камней разных цветов либо смальты, который позволяет достичь высокую точность и изящество изображения. Матричный способ набора подразумевает расположение мозаичных модулей по конкретной схеме, с четко выраженным строем пиксельной сетки.
За время занятия мастер расскажет участникам про историю возникновения искусства мозаики, продемонстрирует самые выдающиеся работы мастеров — мозаичистов современности, познакомит с материалами и инструментами для создания профессиональных мозаик.
Готовая мозаика станет предметом гордости создателя и украшением интерьера.
Вход платный. Стоимость — 500 рублей. Оплата производится перед началом мастер-класса (принимаются только банковские карты).
Регистрация: по телефону +7(963)632-40-88
Телефон для справок: +7(499)736-20-74
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