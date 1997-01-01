Между тем, прежняя стела вовсе не была памятником районного значения. Монументальный памятник советской науке, некогда стоявший на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов, снесли в 2008 году для расширения Панфиловского проспекта. Власти не собирались ее восстанавливать, объясняя тем, что во-первых, это дорого, а во-вторых, памятник концептуально устарел («надо переосмыслить»). В 2016-м, восемь лет, спустя эскизы нового памятника «Мирный атом» представили студенты факультета дизайна МИЭТа. Перед ними ставили задачу использовать мотивы мирного атома как символа Зеленограда, города микроэлектроники, и соответствовать архитектурно-планировочному решению окружающей среды. Победил проект студентки Натальи Никитушкиной.