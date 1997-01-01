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Обсуждение установки новой стелы «Мирный атом» 15 ноября 18:00 Управа района Старое Крюково Возраст 18+
Стела «Мирный атом»
Автор: Наталья Никитушин/Живая «ИНверсия» | МИЭТ

15 ноября в 18:00 в корпусе 830 (управа) состоится общественное обсуждение нового памятника российской науке. Стелу планируется поставить на пересечении Солнечной аллеи и Центрального проспекта, на кругу между МИЭТом и «Ангстремом». Стела считается районным объектом благоустройства, поэтому будут учитываться мнения только жителей 8 и 9 микрорайонов — то есть, жителей района Старое Крюково, к которому относится участок земли, на котором поставят памятник.

Между тем, прежняя стела вовсе не была памятником районного значения. Монументальный памятник советской науке, некогда стоявший на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов, снесли в 2008 году для расширения Панфиловского проспекта. Власти не собирались ее восстанавливать, объясняя тем, что во-первых, это дорого, а во-вторых, памятник концептуально устарел («надо переосмыслить»). В 2016-м, восемь лет, спустя эскизы нового памятника «Мирный атом» представили студенты факультета дизайна МИЭТа. Перед ними ставили задачу использовать мотивы мирного атома как символа Зеленограда, города микроэлектроники, и соответствовать архитектурно-планировочному решению окружающей среды. Победил проект студентки Натальи Никитушкиной.

Стела «Мирный атом» в Зеленограде, 1970-е годы. В разное время на ней размещались лозунги «Изобретай! Совершенствуй! Внедряй!» и «Слава советской науке!
Фото: zelenograd-news.ru
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