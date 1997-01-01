Фото с личной страницы Ильи Бондарева в социальной сети «Вконтакте»
10 ноября в 16:00 Выставочный зал Зеленограда (корпус 1410) приглашает на встречу с известным зеленоградским скейтбордистом Ильей Бонадаревым. Илья расскажет о скейтбординге — движении, которое с каждым годом завоевывает все больше сердец по всему миру, о hand-made досках и о своей школе. В рамках встречи состоится мини-выставка уникальных досок для скейтбординга. Вход свободный.
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