Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Концерт группы «Куба» 3 ноября 21:00 Возраст 18+

3 ноября 2018 года Группа «Куба» приглашает отметить День Рождения Фиделя. Мероприятие пройдет в Shelter Pub (клуб «Убежище»). Адрес: поселок Андреевка, улица Алабушевская, владение 1. Вход 200р. Начало в 21:00. Весь сбор пойдет на запись новых хитов группы Куба.

Вас ждет выступление группы КУБА, встреча со старыми друзьями, море драйва и позитива. Ждем вас! Плотный звук, неформальное общение, отличное настроение и отличный бар — это все вам гарантировано!

Shelter Pub (клуб «Убежище») расположен в 50 метрах от конечной остановки (ост. «14 микрорайон») автобусов №№ 1, 14, 18, 16, 19 напротив заправки «Роснефть».

Встреча Вконтакте: https://vk.com/event172181362

Реклама
Первый дом по программе реновации построят в 19 микрорайоне через два года Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
На Фирсановском шоссе сделают тротуар Новости
На ноябрьские праздники подорожает проезд на трассе М-11 Новости
В заброшенном помещении «Флейты» произошел пожар Новости
Камеру контроля скорости поставят возле ТЦ "Панфиловский" Новости
Кнопки для пешеходов поставили на Кутузовском шоссе Новости
Горящую уже неделю свалку рядом с Зеленоградом засыпают грунтом. Почему она до сих дымит? Истории
Десять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде Новости
Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? Ответы
Пожарные во время тренировки залили пеной улицу, газон и деревья. Это вообще нормально? Ответы
Амбулаторная хирургия в медицинском центре «Никор-Мед» Объявления
Автоматизация производственного учета на 1С Компания МИКО
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Зеленоградский производитель смарт-карт обустраивает большой сборочный цех в Крюково
Аэропорту Шереметьево могут присвоить имя графа Шереметева. Вы что, бредите?
«Ведогонь-театр» в конце ноября закроется на ремонт Новости
Спортивное ориентирование 3 ноября Афиша
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Салону детской красоты «Мульти-ЧИК» — 5 лет. Подарки от именинника Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли
В МИЭТе разработали новый материал для искусственной мышцы Новости
Штрафстоянка для эвакуированных автомобилей открылась в Зеленограде
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама