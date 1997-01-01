3 ноября 2018 года Группа «Куба» приглашает отметить День Рождения Фиделя. Мероприятие пройдет в Shelter Pub (клуб «Убежище»). Адрес: поселок Андреевка, улица Алабушевская, владение 1. Вход 200р. Начало в 21:00. Весь сбор пойдет на запись новых хитов группы Куба.
Вас ждет выступление группы КУБА, встреча со старыми друзьями, море драйва и позитива. Ждем вас! Плотный звук, неформальное общение, отличное настроение и отличный бар — это все вам гарантировано!
Shelter Pub (клуб «Убежище») расположен в 50 метрах от конечной остановки (ост. «14 микрорайон») автобусов №№ 1, 14, 18, 16, 19 напротив заправки «Роснефть».
Встреча Вконтакте: https://vk.com/event172181362
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