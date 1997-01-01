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Большой этнографический диктант 2 ноября 9:00 Возраст 10+

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Зеленограде 2 ноября на 15 площадках. Также можно пройти диктант онлайн. Диктант проходит в виде теста. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, показав тем самым свои знания о народах России. Принять участие в акции могут все желающие. Проверка знаний продлится 45 минут. Начало работы площадок 9:00.

В России масштабная акция проводится уже третий раз подряд. В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках будет организовано онлайн-тестирование. Пройти диктант онлайн можно 2 ноября. Диктант проходит в виде теста на сайте miretno.ru

  • Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных.
  • Общая сумма баллов за Диктант — 100.
  • Время выполнения заданий участниками Диктанта — 45 минут.
  • Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников — 60 минут.

Программа

Площадки:

  • Центр социальной помощи семье и детям «Зеленоград» (корпус 1426)
  • Управа района Крюково (корпус 1444, конференц-зал)
  • Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» филиал «Крюково» (корпус 2014)
  • Зеленоградское отделение МГПУ — Институт делового администрирования (корпус 429а)
  • Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» (корпус 205а)
  • Культурный центр «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)
  • Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А)
  • Управа района Савелки (корпус 311)
  • Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» филиал «Савелки» (корпус 320)
  • Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» (корпус 1124, обязательно зарегистрироваться по телефону (499)710-02-36 (Екатерина Ивановна)
  • Библиотека умного досуга (корпус 1106)
  • ГБУ «Энергия» (корпус 1123, управа района Силино, актовый зал)
  • Творческий лицей (корпус 813)
  • ГБУ «Славяне» (корпус 830, управа района Старое Крюково, конференцзал)
  • Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» филиал «Солнечный» (корпус 826)

Вход на площадки свободный, регистрация проходит на площадке. Подробная информация тут.

10 ноября на сайте будут опубликованы правильные ответы на задания диктанта, а также разбор типичных ошибок, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря 2018 года.

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno.

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