В России масштабная акция проводится уже третий раз подряд. В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках будет организовано онлайн-тестирование. Пройти диктант онлайн можно 2 ноября. Диктант проходит в виде теста на сайте miretno.ru

Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных.

Общая сумма баллов за Диктант — 100.

Время выполнения заданий участниками Диктанта — 45 минут.

Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников — 60 минут.

Программа