В субботу 27 октября кафе Garden приглашает на непривычный и необычный ужин. Готовить будет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Начало в 19:00. Мест немного, бронируйте столы скорее!
Меню:
- Закуска из кабачка и тыквы
- Крем-суп из белых кореньев с кокосом
- Судак со злаками
- Спагетти из кальмара с креветочным биском
- Запеканка из топленого творога с копчеными сливками и розмарином.
А кафе Garden нальёт вам бокал вина и окружит теплой атмосферой.
Подробности в директ или по телефону +7(495)944-77-11
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