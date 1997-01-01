28 октября в КЦ «Зеленоград» приедет известное издательство из Москвы и привезет не только удивительные мастер-классы по развитию воображения, сочинительству и созданию книг, но и замечательные книги для детей! Вход на книжную ярмарку свободный. Ловите уникальную возможность, пока есть билеты. Стоимость мастер-классов 400 рублей. Начало в 12:00.
«Настя и Никита» — единственное детское издательство в нашей стране, которое издает исключительно российских авторов и не занимается переизданием классики.
В Зеленограде в этот день: Ольга Дворнякова (PR-директор издательства и директор магазинчика «Я люблю читать») и Надежда Алексеева (книжный педагог издательства и книжный эксперт магазинчика).
Поверьте, уговорить плотно и успешно занятую в Москве команду было непросто — ловите уникальную возможность, пока есть билеты.
12:00 — 17:00 Продажа увлекательных, развивающих и доступных по цене (от 100 рублей) книг с оригинальными сюжетами и красивыми иллюстрациями, с ассортиментом можно ознакомиться здесь.
12:00, 16:00, 18:00 «Виртуальная экскурсия по издательству и мастер-класс по созданию собственной книги»
Оставаясь на месте, в здании Культурного центра, с помощью специальной презентации гости «перенесутся» в Москву и узнают всё о работе издательства, изучат рукопись и макет книги, исследуют рабочее место верстальщика, дизайнера, корректора; разберутся, чем занимаются отделы продаж и продвижения, а также заглянут в кабинет главного редактора.
В программе предусмотрен игровой мастер-класс: участники станут настоящими издателями и писателями и даже поучаствуют в раздаче автографов!
Каждый ребенок заберет свою «книгу» с собой!
Длительность: 1,5 часа
Возраст: дети 7-12 лет
Максимум: по 25 детей на каждое время (идеально подходит для экскурсии всем классом!)
Стоимость: 400 рублей.
14:00 Мастер-класс «Создаем необычные игры с карточками историй и учимся придумывать сюжеты»
Посмотреть короткое видео с этого мастер-класса, который прошел в августе, можно в фейсбук-группе «Насти и Никиты» по ссылке
Трудно ли сочинять истории? Конечно, да. Но мы знаем секрет, который помогает сочинять истории легко и весело! Знакомимся со сторителлингом, играем, сочиняем бесконечную историю и создаём собственные оригинальные наборы с карточками историй.
Забираем красивые карточки домой и играем всей семьёй!
Длительность: 1,5 часа
Возраст: дети 7-12 лет
Максимум: 12 детей
Стоимость мастер-класса: 400 рублей.
- У наших книг уникальный формат и тематика — история и география родной страны, биографии великих соотечественников — Циолковского, Пирогова, Кулибина, Менделеева.
- Нас знают родители, учителя и библиотекари всей страны благодаря знаменитой серии «Настя и Никита». 24 страницы в мягкой обложке — оптимально для детей, которые только учатся читать самостоятельно, и удобно для чтения вслух взрослыми.
- Читали книги знаменитого путешественника Фёдора Конюхова для детей — «Как я стал путешественником», «Тихий океан», про адмирала Ушакова и открытие Антарктиды? Это наша гордость.
- Мы создаем книги-путешествия для всей семьи по Калининграду, Архангельску, Пскову, Новгороду, Камчатке, Волге. Москве и Петербургу посвящается особое место — читайте бестселлеры о башнях Кремля, Большом театре, Бульварном кольце, московских высотках, книги-прогулки по Летнему саду, Невскому проспекту, Эрмитажу.
- Открываем новые имена в литературе и публикуем только современных российских авторов. Вы тоже можете попробовать свои силы — в литературном конкурсе для начинающих авторов.
- Ценим качество иллюстрации в детской книге — наши рисунки «живые», художники создают их на бумаге — акварелью, пастелью, гуашью и цветными карандашами.
- Электронные версии наших книг — в свободном доступе, их можно бесплатно скачать в разделе «Наши книги». Это удобно.
- Мы безумно любим детские книги и поэтому открыли собственный книжный магазинчик «Я люблю читать» в Москве на Покровке, 11. Ждём в гости!
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