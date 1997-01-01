В программе гостевого визита детского издательства:

12:00 — 17:00 Продажа увлекательных, развивающих и доступных по цене (от 100 рублей) книг с оригинальными сюжетами и красивыми иллюстрациями, с ассортиментом можно ознакомиться здесь.

12:00, 16:00, 18:00 «Виртуальная экскурсия по издательству и мастер-класс по созданию собственной книги»

Оставаясь на месте, в здании Культурного центра, с помощью специальной презентации гости «перенесутся» в Москву и узнают всё о работе издательства, изучат рукопись и макет книги, исследуют рабочее место верстальщика, дизайнера, корректора; разберутся, чем занимаются отделы продаж и продвижения, а также заглянут в кабинет главного редактора.

В программе предусмотрен игровой мастер-класс: участники станут настоящими издателями и писателями и даже поучаствуют в раздаче автографов!

Каждый ребенок заберет свою «книгу» с собой!

Длительность: 1,5 часа

Возраст: дети 7-12 лет

Максимум: по 25 детей на каждое время (идеально подходит для экскурсии всем классом!)

Стоимость: 400 рублей.

14:00 Мастер-класс «Создаем необычные игры с карточками историй и учимся придумывать сюжеты»

Посмотреть короткое видео с этого мастер-класса, который прошел в августе, можно в фейсбук-группе «Насти и Никиты» по ссылке

Трудно ли сочинять истории? Конечно, да. Но мы знаем секрет, который помогает сочинять истории легко и весело! Знакомимся со сторителлингом, играем, сочиняем бесконечную историю и создаём собственные оригинальные наборы с карточками историй.

Забираем красивые карточки домой и играем всей семьёй!

Длительность: 1,5 часа

Возраст: дети 7-12 лет

Максимум: 12 детей

Стоимость мастер-класса: 400 рублей.