20 октября на стадионе «Ангстрем» и в лесопарке за городской больницей пройдут открытые соревнования по легкой атлетике «Кросс лыжников». Женщинам предложат преодолеть 5 км, а мужчинам — 10 км. Начало регистрации в 9:00.
С 9:00 до 10:45 в судейской комнате стадиона «Ангстрем» пройдет регистрация участников, выдача стартовых номеров и оплата стартового благотворительного взноса. Благотворительный взнос составляет 300 рублей (для пенсионеров и членов Федерации — 200 рублей).
11.00 любители бега все вместе стартуют на стадионе «Ангстрем» и совершают пятикилометровый круг в лесопарке по лыжероллерной трассе. Женщинам необходимо будет преодолеть один такой круг, мужчинам — два круга (10 км).
Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях будут награждены медалями и дипломами.
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