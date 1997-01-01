С 9:00 до 10:45 в судейской комнате стадиона «Ангстрем» пройдет регистрация участников, выдача стартовых номеров и оплата стартового благотворительного взноса. Благотворительный взнос составляет 300 рублей (для пенсионеров и членов Федерации — 200 рублей).

11.00 любители бега все вместе стартуют на стадионе «Ангстрем» и совершают пятикилометровый круг в лесопарке по лыжероллерной трассе. Женщинам необходимо будет преодолеть один такой круг, мужчинам — два круга (10 км).

Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях будут награждены медалями и дипломами.