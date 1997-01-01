Предварительная регистрация (до 06 ноября включительно!) по эл.почте nsi_63@mail.ru

В сообщении указать: дистанцию, ФИО, год рождения, город, клуб (если есть).

Впервые этот Пробег-Марафон был проведен в 1984 году и с тех пор проводился ежегодно, как внутриклубное соревнование.

С 2008 года пробег был объявлен открытым. Максимальное количество участников было в 2014 году — 412 человек.

Положение

Информацию о пробеге можно посмотреть здесь