11 ноября Спортивный клуб альпинизма проводит традиционный Зеленоградский Пробег — Марафон «Осень 2018» (дистанции 10, 20, 30 и 42.195 км). Предварительная регистрация (до 06 ноября включительно). Приглашаются все желающие. Не откладывайте свою жизнь на завтра!
Предварительная регистрация (до 06 ноября включительно!) по эл.почте nsi_63@mail.ru
В сообщении указать: дистанцию, ФИО, год рождения, город, клуб (если есть).
Впервые этот Пробег-Марафон был проведен в 1984 году и с тех пор проводился ежегодно, как внутриклубное соревнование.
С 2008 года пробег был объявлен открытым. Максимальное количество участников было в 2014 году — 412 человек.
Информацию о пробеге можно посмотреть здесь
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.