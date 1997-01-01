Центральная детская библиотека Зеленограда (корпус 401) запускает сезонный проект, посвященный природе и созданию собственных сказок. Первая встреча под названием «БиблиоГербарий» состоится 20 октября в 11:00 в «сказочной гостиной» библиотеки. Руководитель проекта — библиотекарь, педагог-биолог Ольга Захарова, проведет для детей и их родителей увлекательную экскурсию по осеннему лесу. Запись обязательна, количество мест ограничено.
Участники соберут листья, веточки и желуди, узнают об особенностях осенней поры, вспомнят стихи и рассказы об этом времени года и отгадают загадки.
По возвращению в библиотеку из собранных эко-материалов участники создадут небольшой сюжет или сказочного героя используя техники классического гербария. Чай с печеньем и экспресс-консультация по детскому чтению завершат эту полезную биолого-библиотечную прогулку.
Записаться на мероприятие можно по телефону 8(499)736-26-90, количество мест ограничено.
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