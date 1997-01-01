Участники соберут листья, веточки и желуди, узнают об особенностях осенней поры, вспомнят стихи и рассказы об этом времени года и отгадают загадки.

По возвращению в библиотеку из собранных эко-материалов участники создадут небольшой сюжет или сказочного героя используя техники классического гербария. Чай с печеньем и экспресс-консультация по детскому чтению завершат эту полезную биолого-библиотечную прогулку.

Записаться на мероприятие можно по телефону 8(499)736-26-90, количество мест ограничено.