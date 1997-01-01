Открылась регистрация участников XIX Зеленоградского зимнего «БИМ"-марафона. Пробег состоится 2 декабря в лесопарковой зоне, прилегающей к 1-му району и будет посвящен, как и в прежние годы, началу контрнаступления советских войск под Москвой. Старт в 10:00.
В рамках забега предусмотрены следующие беговые дисциплины:
- марафон (42 км 195 м),
- дистанция-спутник (10 км),
- марафонская эстафета (5 этапов: 7,2 км; 10 км; 10 км; 10 км; 5 км),
- несоревновательный забег на дистанцию 1941 м (спортивно-патриотическая акция «Москва за нами!»).
- 7:30-9:30 Выдача стартовых номеров участникам марафона, забега на 10 км и эстафеты в помещении ГБОУ «Школа № 842» (1-й район, корп. 163).
- 9:45 Возложение цветов к мемориальному комплексу «Блиндаж»
- 10:00 Старт марафона и марафонской эстафеты у мемориального комплекса «Блиндаж»
- 10:20 Старт забега на 10 км
- 10:30 Выдача стартовых номеров и формирование забегов на дистанцию 1941 м в стартовом городке возле мемориального комплекса «Блиндаж»
- 11:00 Старт несоревновательного забега на 1941 м.
При необходимости будет сформировано несколько забегов с промежутком старта в 5-10 мин.
Для участия в забеге на дистанцию 42 км 195 м допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос. Максимальное количество участников на дистанцию 42 км 195 м — 180 человек.
Для участия в забеге на дистанцию 10 км допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки не моложе 16 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос. Максимальное количество участников на дистанцию 10 км — 300 человек.
Для участия в марафонской эстафете допускаются команды, составленные по любому количественному и гендерному принципу. Участники эстафеты не должны быть моложе 16 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос (за команду). Участникам эстафеты не разрешается бежать два этапа подряд, равно как и недопустимо делить этап между двумя и более участниками. Максимальное количество эстафетных команд — 50.
Каждый участник, преодолевая дистанцию, несет личную ответственность за риски во время прохождения дистанции. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к забегу.
Организаторы забега не несут ответственности за физические травмы участника, за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества участника, любые убытки и моральный вред, понесенные Участником до, во время и после забега.
Для участия в не соревновательном забеге на 1941 м (спортивно-патриотическая акция «Москва за нами!» приглашаются все желающие.
Регистрация завершается 25 ноября 2018 г. или ранее, если достигнут лимит участников. Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить срок приема заявок на участие в забеге.
При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не возвращается.
Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на старт, не предусмотрен.
Регистрация и стартовый взнос здесь
Схема регистрации:
- Участник заполняет анкету на сайте (или присылает заявку на электронную почту info@bim-marathon.ru, указав Ф.И., полную дату рождения, полный домашний адрес, электронный адрес и номер контактного телефона, а также клуб, если принадлежность к таковому имеется.) и подает заявку на соревнование.
- На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки.
- После получения оплаты статус заявки меняется на «оплаченный» в списке участников
В абсолютном зачете побеждает участник, первый пришедший на финиш (gun time).
Участники, занявшие с 1-го по 3-е место в марафоне в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются денежными призами:
- за 1-е место — 15000 руб.
- за 2-е место — 10000 руб.
- за 3-е место — 5000 руб.
Участники, занявшие с 1 по 3 место на дистанции 10 км места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждаются дипломами и кубками.
Команды, занявшие в эстафете места с 1-го по 3-е награждаются дипломами и кубками.
Награждение проводится в 3 (трех) категориях:
- мужские эстафетные команды;
- женские эстафетные команды;
- смешанные эстафетные команды.
Специальными памятными призами на дистанции 42 км 195 м, будут награждены:
- самый быстрый участник из г. Зеленограда среди мужчин;
- самая быстрая участница из г. Зеленограда среди женщин;
- самый возрастной участник среди мужчин, закончивший дистанцию в установленный лимит;
- самая возрастная участница среди женщин, закончившая дистанцию в установленный лимит.
Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.
Всем участникам, закончившим дистанции 42 км 195 м, 10 км и эстафету, вручаются памятные медали.
Участникам не соревновательного забега на дистанцию 1941 м вручаются памятные значки.
Бим-марафон: http://www.bim-marathon.ru/
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