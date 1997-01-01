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XIX Зеленоградский зимний БИМ-марафон 2 декабря 10:00 Возраст 18+

Открылась регистрация участников XIX Зеленоградского зимнего «БИМ"-марафона. Пробег состоится 2 декабря в лесопарковой зоне, прилегающей к 1-му району и будет посвящен, как и в прежние годы, началу контрнаступления советских войск под Москвой. Старт в 10:00.

Дистанции

В рамках забега предусмотрены следующие беговые дисциплины:

  • марафон (42 км 195 м),
  • дистанция-спутник (10 км),
  • марафонская эстафета (5 этапов: 7,2 км; 10 км; 10 км; 10 км; 5 км),
  • несоревновательный забег на дистанцию 1941 м (спортивно-патриотическая акция «Москва за нами!»).

Программа XIX «БИМ"-марафона

  • 7:30-9:30 Выдача стартовых номеров участникам марафона, забега на 10 км и эстафеты в помещении ГБОУ «Школа № 842» (1-й район, корп. 163).
  • 9:45 Возложение цветов к мемориальному комплексу «Блиндаж»
  • 10:00 Старт марафона и марафонской эстафеты у мемориального комплекса «Блиндаж»
  • 10:20 Старт забега на 10 км
  • 10:30 Выдача стартовых номеров и формирование забегов на дистанцию 1941 м в стартовом городке возле мемориального комплекса «Блиндаж»
  • 11:00 Старт несоревновательного забега на 1941 м.

При необходимости будет сформировано несколько забегов с промежутком старта в 5-10 мин.

Участники

Для участия в забеге на дистанцию 42 км 195 м допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос. Максимальное количество участников на дистанцию 42 км 195 м — 180 человек.

Для участия в забеге на дистанцию 10 км допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки не моложе 16 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос. Максимальное количество участников на дистанцию 10 км — 300 человек.

Для участия в марафонской эстафете допускаются команды, составленные по любому количественному и гендерному принципу. Участники эстафеты не должны быть моложе 16 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос (за команду). Участникам эстафеты не разрешается бежать два этапа подряд, равно как и недопустимо делить этап между двумя и более участниками. Максимальное количество эстафетных команд — 50.

Каждый участник, преодолевая дистанцию, несет личную ответственность за риски во время прохождения дистанции. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к забегу.

Организаторы забега не несут ответственности за физические травмы участника, за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества участника, любые убытки и моральный вред, понесенные Участником до, во время и после забега.

Для участия в не соревновательном забеге на 1941 м (спортивно-патриотическая акция «Москва за нами!» приглашаются все желающие.

Регистрация и стартовый взнос

Регистрация завершается 25 ноября 2018 г. или ранее, если достигнут лимит участников. Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить срок приема заявок на участие в забеге.

При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не возвращается.

Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на старт, не предусмотрен.

Регистрация и стартовый взнос здесь

Схема регистрации:

  • Участник заполняет анкету на сайте (или присылает заявку на электронную почту info@bim-marathon.ru, указав Ф.И., полную дату рождения, полный домашний адрес, электронный адрес и номер контактного телефона, а также клуб, если принадлежность к таковому имеется.) и подает заявку на соревнование.
  • На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки.
  • После получения оплаты статус заявки меняется на «оплаченный» в списке участников

Награждение

В абсолютном зачете побеждает участник, первый пришедший на финиш (gun time).

Участники, занявшие с 1-го по 3-е место в марафоне в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются денежными призами:

  • за 1-е место — 15000 руб.
  • за 2-е место — 10000 руб.
  • за 3-е место — 5000 руб.

Участники, занявшие с 1 по 3 место на дистанции 10 км места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждаются дипломами и кубками.

Команды, занявшие в эстафете места с 1-го по 3-е награждаются дипломами и кубками.

Награждение проводится в 3 (трех) категориях:

  • мужские эстафетные команды;
  • женские эстафетные команды;
  • смешанные эстафетные команды.

Специальными памятными призами на дистанции 42 км 195 м, будут награждены:

  • самый быстрый участник из г. Зеленограда среди мужчин;
  • самая быстрая участница из г. Зеленограда среди женщин;
  • самый возрастной участник среди мужчин, закончивший дистанцию в установленный лимит;
  • самая возрастная участница среди женщин, закончившая дистанцию в установленный лимит.

Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.

Всем участникам, закончившим дистанции 42 км 195 м, 10 км и эстафету, вручаются памятные медали.

Участникам не соревновательного забега на дистанцию 1941 м вручаются памятные значки.

Бим-марафон: http://www.bim-marathon.ru/

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