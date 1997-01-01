Участники

Для участия в забеге на дистанцию 42 км 195 м допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос. Максимальное количество участников на дистанцию 42 км 195 м — 180 человек.

Для участия в забеге на дистанцию 10 км допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки не моложе 16 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос. Максимальное количество участников на дистанцию 10 км — 300 человек.

Для участия в марафонской эстафете допускаются команды, составленные по любому количественному и гендерному принципу. Участники эстафеты не должны быть моложе 16 лет, имеющие необходимую физическую подготовку, медицинский допуск врача, оформленный не ранее, чем за шесть месяцев до дня старта, и оплатившие стартовый взнос (за команду). Участникам эстафеты не разрешается бежать два этапа подряд, равно как и недопустимо делить этап между двумя и более участниками. Максимальное количество эстафетных команд — 50.

Каждый участник, преодолевая дистанцию, несет личную ответственность за риски во время прохождения дистанции. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к забегу.

Организаторы забега не несут ответственности за физические травмы участника, за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества участника, любые убытки и моральный вред, понесенные Участником до, во время и после забега.

Для участия в не соревновательном забеге на 1941 м (спортивно-патриотическая акция «Москва за нами!» приглашаются все желающие.