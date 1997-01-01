Ученики школы №1151 приглашают всех желающих на уборку лесного массива за 14 районом. Сбор участников на площадке за подстанцией Скорой помощи (рядом с роддомом №3): выдача мешков для сбора мусора, определение квадрата территории лесного массива для уборки. Вас ждут 20 октября с 10:00 до 15:00 часов.
Инициативная группа школьников 7-х классов школы №1151 приглашает зеленоградцев в дни проведения месячника по благоустройству территорий нашего города принять участие вместе с ними в уборке лесного массива за м/р 14 (за подстанцией Скорой помощи, Роддомом №3, автобусной стоянкой, гаражным кооперативом). Школьники надеются на помощь жителей Зеленограда. Мероприятие состоится в любую погоду, кроме штормового предупреждения.
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