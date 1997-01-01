Ночь батутов в египетском стиле впервые в Зеленограде 27 октября в спортивном комплексе Космос. Вас ждет неповторимое шоу, захватывающая история любви, восточные танцы, воздушная гимнастика, акробатика на батутах, контактное жонглирование и множество других волшебных сюрпризов. И конечно безлимитные прыжки на батутах всю ночь. Начало в 22:00 и до 5 утра. Торопитесь, количество мест ограничено. Обязательная запись. Стоимость билета 500 руб.
Куда сбежать от дождей и хмурой осени?
Мы знаем! Окунитесь в атмосферу пряного Востока в спортивном комплексе Космос.
Режиссёр программы: Мирон Ефремов. Руководитель школы воздушной гимнаcтики AirPeople. Заслуженный артист цирка на Цветном бульваре.
Помощник режиссёра: Анастасия Соколова. Event менеджер спортивного комплекса Космос!
Запись по телефону:8(499)995-06-07
Или по ссылке: https://goo.gl/forms/PqYLvfcfj62zPAqD3
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.