29 сентября в России в пятый раз будут отмечать Международный день ходьбы. Присоединиться к спортивному празднику могут и жители Зеленограда. Участников ожидают грамоты, медали и угощение.

В Москве субботние соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в рамках реализации проекта «Московское долголетие». Массовый старт поклонников этого популярного вида спорта начнется в парке «Митино» в 13.00. По завершению соревнований участников и гостей мероприятия ждет концертная программа с участием Дины Гариповой, Дениса Майданова, группы «Республика», ВИА «Самоцветы» и других.