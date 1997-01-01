29 сентября в лесопарковой зоне между первым и пятым микрорайонами города пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. В ходе соревнований можно будет сдать нормативы комплекса ГТО. Приглашаются все желающие. Палки для скандинавской ходьбы приносить с собой. Маршрут — 2,65 км. Встреча на поляне. Начало в 9:00.
29 сентября в России в пятый раз будут отмечать Международный день ходьбы. Присоединиться к спортивному празднику могут и жители Зеленограда. Участников ожидают грамоты, медали и угощение.
В Москве субботние соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в рамках реализации проекта «Московское долголетие». Массовый старт поклонников этого популярного вида спорта начнется в парке «Митино» в 13.00. По завершению соревнований участников и гостей мероприятия ждет концертная программа с участием Дины Гариповой, Дениса Майданова, группы «Республика», ВИА «Самоцветы» и других.
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