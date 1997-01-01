Окружные соревнования по плаванию пройдут 30 сентября в ФОК «Малино» (корпус 860). За победу будут бороться команды всех пяти районов Зеленограда. Лучшая команда будет представлять округ на городском этапе Спартакиады в Москве. Начало в 10:30. Идет набор в команды района по плаванию.
К участию в заплывах допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше. Участие бесплатное. Пловцы, желающие присоединиться к команде, могут записаться по телефону 8(925)302-56-11.
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