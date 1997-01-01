Зеленоградский клуб «Заря» приглашает мальчиков и девочек 2003-2008 года рождения принять участие в соревнованиях по плаванию, которые пройдут в рамках Спартакиады «Спорт для всех» в субботу, 22 сентября (10:30 — 13:00) в ФОК «Малино».

Участие бесплатное, записаться на соревнования и задать вопросы можно по телефону 8(925)302-5611.