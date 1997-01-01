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Детский заплыв в ФОК «Малино» 22 сентября 10:30 Возраст от 10 до 15
Фото: sch618zg.mskobr.ru

Зеленоградский клуб «Заря» приглашает мальчиков и девочек 2003-2008 года рождения принять участие в соревнованиях по плаванию, которые пройдут в рамках Спартакиады «Спорт для всех» в субботу, 22 сентября (10:30 — 13:00) в ФОК «Малино».

Участие бесплатное, записаться на соревнования и задать вопросы можно по телефону 8(925)302-5611.

В расписании зеленоградской Спартакиады «Спорт для всех» до конца года — взрослые соревнования по плаванию (ФОК «Малино», 30 сентября), армспорту (7 октября), волейболу (ФОК «Радуга», 14 октября), настольному теннису (ФОК «Малино», 20 октября) и дартсу (ФОК «Савёлки», 10 ноября).

Сборные команды пяти зеленоградских районов на соревнования формируют районные клубы и управы — в них приглашают всех желающих жителей района. Победители примут участие в финале Спртакиады в Москве в составе сборной Зеленограда.

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