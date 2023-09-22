22 и 23 сентября издательский дом «Самокат» приглашает на гаражную распродажу в кафе «Андерсон» (площадь Юности дом 2, строение 1).
Работает распродажа с 11:00 до 18:00. Будут книги по 100, 150 и 200 рублей. Специальные цены на комплекты и новинки.
Будет тираж книг-виммельбухов (Осенняя, Летняя и Ночная книги серии Городок) с уценкой (и небольшим браком) по 300 рублей!
На всю родительскую серию минус 20 процентов от издательской цены. Оплата наличными и терминалом.
До/после/во время книжной охоты можно будет перекусиь, отдохнуть и поиграть в кафе АндерСон.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- SELGROS
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Уже открылся!
Доступно и близко!
- В сентябре и всегда!
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.