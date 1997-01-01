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Экологический квест «Эко-Zеленоград» 15 сентября 11:00 Возраст 14+

Молодежная инициатива «Эко-Z» 15 сентября с 11:00 до 15:00 приглашает всех желающих в возрасте старше 14 лет на третий экологический квест «Эко-Zеленоград». С собой нужно иметь смартфон с доступом в интернет, бутерброды, чтобы перекусить после игры. Обязательная регистрация. Одежда: удобная, по погоде, непромокаемая обувь в приоритете, головной убор. Дети до 14 лет допускаются с родителями или педагогом школы. Встреча на стороне 17 микрорайона, Нижний Каменский пруд (правый берег, если стоять спиной к проезжей части).

Карта границы квеста
Что ждет участников:

  • 11:00-11:30 Сбор команд
  • 11:30-12:00 Инструктаж и квиз для набора баллов
  • 12:00-14:00 Квест: поиск Цели, прорваться через ГАРБАДЖА (хранителя Цели), сторговаться с СЕЙЛОМ, найти артефакты, делать чекины
  • 14:00-14:30 голосование за артефакты, подсчёт баллов
  • 14:30-15:00 пикник, сертификаты участникам, награждение победителей подарками от спонсоров и партнеров.

В программе также: прибытие машины МЧС для показательного освещения деятельности службы, питательное подкрепление гипермаркета ЛЕНТА и Sergio Pizza, а также подарочное участие от QuestCenter в новом квесте «КлетЬ».

Карта тут. Регистрация по ссылке.

Телефон для связи: 8(910)450-74-74 (Конкордия Дружинина — координатор Чистых Игр в Зеленограде).

Квест сделан по методике Всероссийского проекта «Чистые игры».

Статистика «Чистых игр» за несколько лет: проведено 226 игр, 19 068 человек прошло квест, 92 города стали чище (в том числе в Индии), 401 тонна мусора и отходов убрано.

«Чистые игры» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. Победители получают призы от партнеров. Все мероприятия согласованы с администрацией. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку. Участники игры получают опыт сбора мусора и сортировки отходов — экологическое просвещение и полезные подарки.

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EMEX. Автозапчасти вовремя.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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