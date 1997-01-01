Статистика «Чистых игр» за несколько лет: проведено 226 игр, 19 068 человек прошло квест, 92 города стали чище (в том числе в Индии), 401 тонна мусора и отходов убрано.

«Чистые игры» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. Победители получают призы от партнеров. Все мероприятия согласованы с администрацией. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку. Участники игры получают опыт сбора мусора и сортировки отходов — экологическое просвещение и полезные подарки.