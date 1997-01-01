Долгожданное открытие театрального сезона состоится в воскресенье, 16 сентября, премьерным спектаклем «У ковчега в восемь» от «молодёжки». Стоимость билетов от 200 руб. Бронирование уже доступно на сайте ДЮТЦ «Ведогонь». Начало в 18:00.
Трём пингвинам, живущим на льдине в холодной Антарктиде, рассуждающим о природе вещей, добре и зле и постоянно ссорящимся друг с другом, голубь приносит весть о скором потопе и вручает два билета на ковчег. Два на троих. Тут-то и начинается самое интересное… Весёлый спектакль с глубоким смыслом будет интересен как детям, так и взрослым. Спектакль поставлен силами актёрско-режиссёрской группы «Молодёжки».
Художественный руководитель проекта: Лилия Берендюхина
Одно из самых известных детских произведений знаменитого английского писателя Редьярда Киплинга о мальчике, воспитанном волчьей стаей в джунглях…
Режиссёр: Лилия Берендюхина
Многоэтажная трагикомедия с подвалом и крышей. Спектакль по пьесе современного драматурга, в прочтении «Молодёжки». Цепочка историй о взаимоотношениях людей, о любви, о жизни и смерти, о том, как далеки и как близки бывают люди друг к другу, и как мало нужно, чтобы сделать шаг — друг от друга или навстречу…
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