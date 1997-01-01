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Открытие театрального сезона ДЮТЦ «Ведогонь» 16 сентября 18:00-20:00,29 сентября 18:00-20:00,30 - 20 сентября Детско-юношеский театральный центр "Ведогонь" Возраст 6+
фото: дютц.ведогонь.рф

Долгожданное открытие театрального сезона состоится в воскресенье, 16 сентября, премьерным спектаклем «У ковчега в восемь» от «молодёжки». Стоимость билетов от 200 руб. Бронирование уже доступно на сайте ДЮТЦ «Ведогонь». Начало в 18:00.

Ульрих Хуб. Спектакль «У ковчега в восемь» — 16 сентября в 18:00 (6+)

Трём пингвинам, живущим на льдине в холодной Антарктиде, рассуждающим о природе вещей, добре и зле и постоянно ссорящимся друг с другом, голубь приносит весть о скором потопе и вручает два билета на ковчег. Два на троих. Тут-то и начинается самое интересное… Весёлый спектакль с глубоким смыслом будет интересен как детям, так и взрослым. Спектакль поставлен силами актёрско-режиссёрской группы «Молодёжки».

Художественный руководитель проекта: Лилия Берендюхина

Редьярд Киплинг. Спектакль «Маугли» — 29 сентября в 18:00 (6+)

Одно из самых известных детских произведений знаменитого английского писателя Редьярда Киплинга о мальчике, воспитанном волчьей стаей в джунглях…

Режиссёр: Лилия Берендюхина

Алексей Слаповский. Спектакль «От Красной крысы до Зелёной звезды» — 30 сентября в 18:00 (16+)

Многоэтажная трагикомедия с подвалом и крышей. Спектакль по пьесе современного драматурга, в прочтении «Молодёжки». Цепочка историй о взаимоотношениях людей, о любви, о жизни и смерти, о том, как далеки и как близки бывают люди друг к другу, и как мало нужно, чтобы сделать шаг — друг от друга или навстречу…

«От Красной крысы до Зелёной звезды» 16+ | Короткая версия
ДЮТЦ «Ведогонь"/youtube.com

Бронирование билетов на спектакли

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