Алексей Слаповский. Спектакль «От Красной крысы до Зелёной звезды» — 30 сентября в 18:00 (16+)

Многоэтажная трагикомедия с подвалом и крышей. Спектакль по пьесе современного драматурга, в прочтении «Молодёжки». Цепочка историй о взаимоотношениях людей, о любви, о жизни и смерти, о том, как далеки и как близки бывают люди друг к другу, и как мало нужно, чтобы сделать шаг — друг от друга или навстречу…