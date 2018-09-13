Гостям покажут, как устроено современное производство электронных компонентов для цифровой экономики. В программе экскурсий: микроэлектронное производство (6000 операций), чистые комнаты «Микрона», инженерная инфраструктура (10 кв.м на каждый метр чистых помещений), производство транспортных карт и чип-модулей.

Экскурсии проходят по адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12/1.

«Микрон» — единственный отечественный производитель микроэлектронной продукции первого уровня, крупнейший производитель и экспортер микроэлектронной продукции в России. На предприятии обеспечивается полный производственный цикл изделий — от поддержки в проектировании до производства кристаллов и их корпусирования. «Микрон» производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.