1 комментарий
Экскурсии на производство чипов завода «Микрон» 25 февраля 13:30-15:00,18 марта 13:30-15:00,15 апреля 13:30-15:00,20 мая 13:30-15:00 Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон Возраст 14+

Зеленоградский завод «Микрон» приглашает всех желающих увидеть своими глазами действующую фабрику чипов и чистые комнаты 180 и 90нм. Регулярные бесплатные экскурсии «Понедельник на «Микроне» проходят раз в месяц — они запланированы на 25 февраля, 18 марта, 15 апреля и 20 мая (начало в 13:30). Идёт регистрация участников.

Гостям покажут, как устроено современное производство электронных компонентов для цифровой экономики. В программе экскурсий: микроэлектронное производство (6000 операций), чистые комнаты «Микрона», инженерная инфраструктура (10 кв.м на каждый метр чистых помещений), производство транспортных карт и чип-модулей.

Экскурсии проходят по адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12/1.

«Микрон» — единственный отечественный производитель микроэлектронной продукции первого уровня, крупнейший производитель и экспортер микроэлектронной продукции в России. На предприятии обеспечивается полный производственный цикл изделий — от поддержки в проектировании до производства кристаллов и их корпусирования. «Микрон» производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

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Обсуждение
Елена Премудрая
13 сентября 2018
Очень интересно! Но почему в 13.00? У детей еще уроки, взрослые на работе. Или можно приводить детей классами?
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