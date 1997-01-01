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Первый тур сезона 2018/2019 Любительской футбольной лиги Зеленограда 2 сентября 18:30
vk.com/lflzelao

Первый тур матчей нового сезона 2018/2019 между командами любительского футбола (8 х 8) пройдёт в воскресенье, 2 сентября, на регбийном стадионе спортшколы №111 на Озёрной аллее. Турнир откроют восемь матчей между 16 командами Высшей лиги ЛФЛ Зеленограда.

В 18:30 состоится центральная игра первого тура: команда «Андреевка» встретится с командой «Шеви Плюс» — это бронзовый и серебряный призёры прошлого сезона. «По традиции обе команды будут вести борьбу за золотые медали», рассказали в ЛФЛ Зеленограда. Также зрителей и болельщиков ожидает «солнечногорское дерби» между командами «Русичи» и «Лепсе», этот матч начнется в 19:40.

Футбольное поле разделят на две части, на каждой из которых одновременно будет идти игра — два тайма по 30 минут с перерывом. Вход для зрителей свободный.

«У нас есть команда, которая дважды становилась чемпионом [ДСЭП №7, Солнечногорск — Zelenograd.ru]. В этот раз сохранить действующий титул им будет ещё сложнее. Практически все представители высшей части таблицы внесли ряд изменений в своих клубах. Уже можно сейчас, забегая вперед, сказать с уверенностью, что у нас должен появится новый лидер, который намерен завоевать все трофеи в предстоящем сезоне» , — прогнозируют в ЛФЛ.

Представлению команд Высшей лиги и ожиданиям сезона посвящена специальная публикация в сообществе ЛФЛ Зеленограда ВКонтакте. Второй тур матчей Высшей лиги состоится 6 и 9 сентября.

До 8 сентября продолжается приём заявок от команд в другие дивизионы лиги.

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