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EMEX. Автозапчасти вовремя.
Мастер-классы для детей по декору и керамике «Домик ремёсел» — ежедневно на площади Юности 30 августа - 9 сентября площадь Юности

С 30 августа по 9 сентября на площади Юности откроется «домик ремесел» — каждый день детские мастер-классы по декору и керамике, по будням с 15:00 до 18:45, по выходным — с 12:00 до 18:45. Это цветочные орнаменты, роспись, пирография, рисунок, различные техники декора. Вход свободный, участие бесплатное.

30 августа, четверг

15:00-15:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;

16:00-16:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;

17:00-17:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;

18:00-18:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд.

31 августа, пятница

15:00-15:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;

16:00-16:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;

17:00-17:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;

18:00-18:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора.

Ложки для варки варенья в технике пирографии
фото: Lelekahobby.ru
1 сентября, суббота

12:00-12:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;

13:00-13:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;

14:00-14:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;

15:00-15:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;

16:00-16:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;

17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;

18:00-18:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни.

2 сентября, воскресенье

12:00-12:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;

13:00-13:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;

14:00-14:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;

15:00-15:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;

16:00-16:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;

17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;

18:00-18:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни.

Цветы из холодного фарфора
фото: koffkindom.ru
3 сентября, понедельник

15:00-15:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;

16:00-16:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;

17:00-17:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;

18:00-18:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии.

4 сентября, вторник

15:00-15:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни;

16:00-16:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики;

17:00-17:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни;

18:00-18:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Декорируем цветочными орнаментами костер в технике римской мозаики.

5 сентября, среда

15:00-15:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;

16:00-16:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии;

17:00-17:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем яркий дизайнерский мудборд;

18:00-18:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Декорируем деревянную ложку для варки варенья в технике пирографии.

6 сентября, четверг

15:00-15:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;

16:00-16:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов;

17:00-17:45 — мастер-класс «Застывший цвет». Создаем объемную цветочную композицию из холодного фарфора;

18:00-18:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Расписываем глиняный горшочек для комнатных цветов.

Роспись глиняных горшков для комнатных цветов
7 сентября, пятница

15:00-15:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;

16:00-16:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни;

17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем уникальную художественную работу в технике монотипии;

18:00-18:45 — мастер-класс «Джутовая филигрань». Декорируем стакан для хранения столовых приборов или карандашей в технике джутовой филиграни.

8 сентября, суббота

12:00-12:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем слово «Москва» в технике монотипии;

13:00-13:45 — мастер-класс «Можжевеловая ложка». Расписываем деревянную ложку по случаю Дня города в технике пирографии;

14:00-14:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем цветочную карту Москвы;

15:00-15:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Воркшоп по созданию глиняного горшка в тематике стрит-арта;

16:00-16:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;

17:00-17:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем слово «Москва» в технике монотипии;

18:00-18:45 — мастер-класс «Мозаичный ко?стер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;

9 сентября, воскресенье

12:00-12:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем цветочную карту Москвы;

13:00-13:45 — мастер-класс «Сикрет арт». Создаем слово «Москва» в технике монотипии;

14:00-14:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;

15:00-15:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Воркшоп по созданию глиняного горшка в тематике стрит-арт;

16:00-16:45 — мастер-класс «Авторский мудборд». Создаем цветочную карту Москвы;

17:00-17:45 — мастер-класс «Глиняный арт». Воркшоп по созданию глиняного горшка в тематике стрит-арт;

18:00-18:45 — мастер-класс «Мозаичный костер». Создаем мозаику числа 871 по случаю Дня города;

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