30 августа 16:00 в вольерном комплексе «Дом лани» пройдет бесплатный познавательный квест с загадками и викторинами, посвященный Международной ночи летучих мышей. Присоединиться могут все желающие. Продолжительность каждого квеста — около 1,5 часа. Под руководством специалистов Мосприроды участникам предстоит пройти испытание на смекалку и сообразительность, ответить на каверзные вопросы, такие например: «Сколько рукокрылых обитает в Москве?», «Сколько насекомых проглатывает летучая мышь за 60 минут?», «Правда ли, что все летучие мыши — вампиры?», «Почему этим существам удобнее спать головой вниз?» Победителей, а также тех, кто придет в костюме летучей мыши, ждет памятный приз от Мосприроды.
Квесты приурочены к ежегодному природоохранному празднику — Международной ночи летучих мышей. Участники игр узнают, сколько рукокрылых обитает в Москве, почему они спят вниз головой, много ли насекомых проглатывает летучая мышь за 60 минут и другие интересные факты.
Цель праздника — привлечь внимание к проблемам обитающих в мегаполисах рукокрылых. После дня осеннего равноденствия (23 сентября) летучие мыши обычно начинают искать места для зимовки в городе и именно в этот период нуждаются в усиленной охране.
Всего в мире около 900 видов летучих мышей. Шесть из них обитают в Москве. Это ночница Брандта, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, двухцветный кожан и рыжая вечерница. Все они занесены в Красную книгу столицы как редкие и исчезающие виды, а потому требуют особого внимания", — рассказали в ГБУ «Мосприрода».
В столице не в первый раз заботятся о рукокрылых. Так, прошлой осенью в Московском зоопарке открылся центр зимней передержки летучих мышей. С ноября по март зоологи центра оказывали рукокрылым медицинскую помощь, кормили, а затем помещали в специальное место для зимней спячки — прохладную камеру для сна. Для многих животных это шанс выжить в долгую холодную московскую зиму. В этом году работа сезонного центра будет продолжена.
В дикой природе летучие мыши обычно используют для зимней спячки естественные укрытия — пещеры, скальные трещины, дупла старых деревьев. В городах убежищами, как правило, становятся чердаки домов, вентиляционные ходы. Если сон летучей мыши потревожить, то, проснувшись, она погибнет от холода и отсутствия пищи.
Источник: www.mos.ru
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