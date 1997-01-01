Квесты приурочены к ежегодному природоохранному празднику — Международной ночи летучих мышей. Участники игр узнают, сколько рукокрылых обитает в Москве, почему они спят вниз головой, много ли насекомых проглатывает летучая мышь за 60 минут и другие интересные факты.

Цель праздника — привлечь внимание к проблемам обитающих в мегаполисах рукокрылых. После дня осеннего равноденствия (23 сентября) летучие мыши обычно начинают искать места для зимовки в городе и именно в этот период нуждаются в усиленной охране.

Всего в мире около 900 видов летучих мышей. Шесть из них обитают в Москве. Это ночница Брандта, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, двухцветный кожан и рыжая вечерница. Все они занесены в Красную книгу столицы как редкие и исчезающие виды, а потому требуют особого внимания", — рассказали в ГБУ «Мосприрода».

В столице не в первый раз заботятся о рукокрылых. Так, прошлой осенью в Московском зоопарке открылся центр зимней передержки летучих мышей. С ноября по март зоологи центра оказывали рукокрылым медицинскую помощь, кормили, а затем помещали в специальное место для зимней спячки — прохладную камеру для сна. Для многих животных это шанс выжить в долгую холодную московскую зиму. В этом году работа сезонного центра будет продолжена.

В дикой природе летучие мыши обычно используют для зимней спячки естественные укрытия — пещеры, скальные трещины, дупла старых деревьев. В городах убежищами, как правило, становятся чердаки домов, вентиляционные ходы. Если сон летучей мыши потревожить, то, проснувшись, она погибнет от холода и отсутствия пищи.

Источник: www.mos.ru