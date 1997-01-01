Джампер — мечта о полете: 16:00-17:00

Джампер — это воплощение мечты о полете. Это снаряд, дающий возможность совершать невообразимые прыжки и акробатические трюки, превращающий прогулку или тренировку в интереснейшее приключение.

Приглашаем всех жалеющих поучится ходить на джамперах на День молодежи! Бесплатно!