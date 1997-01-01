25 августа в Андреевке на стадионе «Юность» пройдет День молодежи. Гостей праздника ждет: летний кинотеатра, йога, фитнес, вкусная еда, а так же специальные сюрпризы, конкурсы с призами, концерт московской рок-группы Lirika и многое другое. Начало в 10:00
- Детский заезд на самокатах (3 возрастные категории: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-18 лет)
- Взрослый забег.
Расписание:
09.30 Регистрация всех участников
09.50 Общая зарядка
10.00 — Старт детского заезда на самокатах (1 круг);
10.40 — Женский забег (2 круга — 800 метров);
11.00 — Мужской забег (3 круга — 1200 метров);
Зарегистрироваться можно по телефону: 8 (499) 504-29-09 или написать в личные сообщения группы ФИО, телефон, возраст участника
- 16.00 Обучение азам футбола
- 16.30 Занятия по йоге для всех желающих
На фестивале в рамках акции #Ночькино для вас будет работать летний кинотеатр. Все желающие смогут посмотреть кино в уютном шатре, начиная с 11 часов.
Вместе с ней можно будет сделать украшение для себя и подружек!
Для активных, красивых, молодых и энергичных! Для тебя!!! Состоится крутой танцевальный мастер-класс по Zumbe. На главной сцене в 15 часов мы ждем всех!
Кем быть? Профориентационные тесты предложит каждому желающему Городская Библиотека Андреевка. С 15 до 16 вы сможете ответить на вопросы и узнать к какой профессии вы более склонны.
Абсолютно бесплатно можно будет сделать себе украшение.
p. s. Мехенди — роспись по телу хной. В отличие от татуировки является временным украшением тела, но держится значительно дольше (до трёх недель), нежели краска или другие способы рисования по телу.
Джампер — это воплощение мечты о полете. Это снаряд, дающий возможность совершать невообразимые прыжки и акробатические трюки, превращающий прогулку или тренировку в интереснейшее приключение.
Приглашаем всех жалеющих поучится ходить на джамперах на День молодежи! Бесплатно!
Если ты любишь настольные игры, среди которых даже будут шахматы, то специально для тебя будет такое местечко. Сразиться в играх и научиться шахматным ходам поможет преподаватель Дома культуры — Антонина Гусева! Время работы этой точки с 15 до 18 часов
- 15:30-16:00. Гостем лектория станет риэлтор из ООО"Центр риэлторских услуг" cru-zel.ru. Для всех желающих пройдет лекция: «Молодая семья.Квартирный вопрос». Время: с 15:30—16:00. А также поможет ответить на все интересующие вас жилищные вопросы в формате открытой встречи!
- В 16.00 со всеми желающими встретится Anita Slava. Профессиональный визажист, стилист, художник по гриму, продюсер и телеведущая. Автор первой в России медиа-школы визажа «One Media School"Она поделится секретами правильного макияжа.
Школа Аргентинского танго даст бесплатные мастер-классы на празднике!
Любой желающий научится азам этого танцевального направления, вам расскажут об особенностях и технике исполнения. А также на большой лотерее разыграют сертификат на бесплатное занятие!
Любой желающий сможет научиться играть на классической гитаре! Свой урок для вас проведет преподаватель, участник группы Inspiranto Роман Андрюшин.
По просьбам зрителей, московская группа Lirika вновь выступит на сцене 25 августа! Ребята исполнят для вас самые узнаваемые хиты Русского Рока!!! Вход свободный.
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- "ДЕТСТВО Плюс"
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