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Августовские посиделки 23 августа 15:00 площадь Юности
фото: zelao.mos.ru

23 августа жителей и гостей Зеленограда приглашают на августовские посиделки на площадь Юности. Гостей ждет концертная программа, мастер-классы для детей, фитнесс, выставка творческих работ и многое другое. Начало в 15:00. Вход свободный.

В программе мероприятия:

  • концерт артистов;
  • мастер-классы по художественно-прикладному творчеству для детей и взрослых;
  • выставка творческих работ участников проекта «Московское долголетие»;
  • танцевальная фитнес-зарядка;
  • танцевальный флешмоб;
  • караоке;
  • настольные игры: шашки, шахматы, настольный керлинг, жульбак и другие;
  • спортивные мини-соревнования;
  • фотозоны;
  • детская анимационная программа;
  • розыгрыш призов среди активных участников праздника.

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