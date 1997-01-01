фото: zelao.mos.ru
23 августа жителей и гостей Зеленограда приглашают на августовские посиделки на площадь Юности. Гостей ждет концертная программа, мастер-классы для детей, фитнесс, выставка творческих работ и многое другое. Начало в 15:00. Вход свободный.
В программе мероприятия:
- концерт артистов;
- мастер-классы по художественно-прикладному творчеству для детей и взрослых;
- выставка творческих работ участников проекта «Московское долголетие»;
- танцевальная фитнес-зарядка;
- танцевальный флешмоб;
- караоке;
- настольные игры: шашки, шахматы, настольный керлинг, жульбак и другие;
- спортивные мини-соревнования;
- фотозоны;
- детская анимационная программа;
- розыгрыш призов среди активных участников праздника.
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