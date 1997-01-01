Чтения и инсценировки по литературным произведениям о природе отечественных и зарубежных авторов организуют специалисты зеленоградского отделения «Мосприроды» на открытой террасе Дома лани. На встречи приглашают детей и взрослых. Кроме чтений гостей ждут занимательные игры и тематические мастер-классы.

«Сказки под сосной» решили сделать регулярными после того, как они получили много положительных отзывов в рамках «Зеленой недели», которая прошла в начале июня на всех природных территориях Москвы. В Зеленограде дети и родители собрались в Доме лани и на Чёрном озере, чтобы послушать сказки и «болотные истории» из классиков — Аксакова, Пришвина, Мельникова-Печерского. За лето к ним добавились и другие произведения.

Подробности о встречах можно узнать по телефону 8(499)735-5556.