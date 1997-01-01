Экологические сказки и произведения классиков о природе для самых маленьких читают по четвергам в 15:30 в зеленоградском «Доме лани» (Никольский проезд, дом 2, напротив Никольской церкви). 16 августа там прозвучит «Занимательная зоология» Андрея Усачева, 23 августа — «Экологические приключения двух веселых блошек» Марины Дороченковой и Анны Кравчук, а 30 августа — «Жил-был шорох…» и «Желуденок» Марины Аромшат.
Чтения и инсценировки по литературным произведениям о природе отечественных и зарубежных авторов организуют специалисты зеленоградского отделения «Мосприроды» на открытой террасе Дома лани. На встречи приглашают детей и взрослых. Кроме чтений гостей ждут занимательные игры и тематические мастер-классы.
«Сказки под сосной» решили сделать регулярными после того, как они получили много положительных отзывов в рамках «Зеленой недели», которая прошла в начале июня на всех природных территориях Москвы. В Зеленограде дети и родители собрались в Доме лани и на Чёрном озере, чтобы послушать сказки и «болотные истории» из классиков — Аксакова, Пришвина, Мельникова-Печерского. За лето к ним добавились и другие произведения.
Подробности о встречах можно узнать по телефону 8(499)735-5556.
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