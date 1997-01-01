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Всероссийский день бега «Кросс нации» 15 сентября 10:00 Стадион "Ангстрем"
фото:mos.ru

15 сентября с 10:00 до 19:00 на стадионе «Ангстрем» состоится забег «Кросс нации». Также все желающие смогут сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по бегу. Регистрация и выдача стартовых номеров начнется в 09:00. Приглашаются все желающие.

Участники должны иметь при себе медицинский допуск, а для сдачи нормативов ГТО потребуется персональный номер, который можно получить при онлайн-регистрации.

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