фото:mos.ru
15 сентября с 10:00 до 19:00 на стадионе «Ангстрем» состоится забег «Кросс нации». Также все желающие смогут сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по бегу. Регистрация и выдача стартовых номеров начнется в 09:00. Приглашаются все желающие.
Участники должны иметь при себе медицинский допуск, а для сдачи нормативов ГТО потребуется персональный номер, который можно получить при онлайн-регистрации.
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