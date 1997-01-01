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Кинолекторий, посвящённый памяти великого русского поэта М.Ю. Лермонтова 26 июля 19:30 Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410) Возраст 6+
фото: ru.wikipedia.org

Кинолекторий пройдет 26 июля в Выставочном Зале Музея Зеленограда (корпус 1410). Начало в 19.30. Вход свободный.

Прозвучит рассказ о жизни поэта в нашем крае и о той роковой встрече с Н.С. Мартыновым. Будет показан фильм лауреата
Государственной Премии России М. Резцова «Прикосновение».

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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