фото: ru.wikipedia.org
Кинолекторий пройдет 26 июля в Выставочном Зале Музея Зеленограда (корпус 1410). Начало в 19.30. Вход свободный.
Прозвучит рассказ о жизни поэта в нашем крае и о той роковой встрече с Н.С. Мартыновым. Будет показан фильм лауреата
Государственной Премии России М. Резцова «Прикосновение».
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