21 июля на площади Юности прозвучат стихи великого поэта Владимира Маяковского. Сценой для выступающих станет арт-объект — трёхметровый стул проекта «Моноспектакли на стуле». Чтецом, актером или музыкантом проекта «Моноспектакли на стуле» может стать каждый. Необходимо связаться с организаторами проекта. Начало в 17:00. Вход свободный.
Специально для выезда гигантского стула подготовлена литературно-музыкальная программа. С импровизированной сцены прозвучат известные произведения классика в исполнении актёров, поэтов и творческих личностей города. Зрители услышат такие яркие стихи одного из крупнейших поэтов 20 века, как «Что такое хорошо, что такое плохо…», «Послушайте!», «Стихи о советском паспорте…», «Ешь ананасы, рябчиков жуй…» и многие другие.
Чтецом, актером или музыкантом проекта «Моноспектакли на стуле» может стать каждый. Для этого необходимо связаться с организаторами проекта по телефону: +7(916)055-18-21 или +7(499)736-20-74
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