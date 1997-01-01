Специально для выезда гигантского стула подготовлена литературно-музыкальная программа. С импровизированной сцены прозвучат известные произведения классика в исполнении актёров, поэтов и творческих личностей города. Зрители услышат такие яркие стихи одного из крупнейших поэтов 20 века, как «Что такое хорошо, что такое плохо…», «Послушайте!», «Стихи о советском паспорте…», «Ешь ананасы, рябчиков жуй…» и многие другие.

Чтецом, актером или музыкантом проекта «Моноспектакли на стуле» может стать каждый. Для этого необходимо связаться с организаторами проекта по телефону: +7(916)055-18-21 или +7(499)736-20-74