На сцену пригласят несколько зеленоградских супружеских пар, чтобы чествовать их как примеры семейного долголетия. С 2008 года в День семьи, любви и верности памятными медалями «За любовь и верность» награждаются семьи, ведущие активную социально-общественную жизнь, направленную на укрепление института семьи. В этом году в Зеленограде наградили 19 таких семей.

Для маленьких гостей фестиваля на площади Юности будут работать интерактивные детские площадки, где можно будет сделать аквагрим, попрыгать на батутах, бесплатно покататься на машинах и поучаствовать в веселых играх и конкурсах.

В концертной программе примут участие зеленоградские детские творческие и профессиональные коллективы.