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Фестиваль «Семья. Любовь. Верность» на площади Юности 14 июля 16:00

Фестиваль «Семья. Любовь. Верность» состоится 14 июля (с 16:00 до 20:00) на площади Юности. Праздник будет посвящен Дню семьи, любви и верности — в программе чествование заслуженных супружеских пар, развлечения для детей и взрослых и большая концертная программа.

На сцену пригласят несколько зеленоградских супружеских пар, чтобы чествовать их как примеры семейного долголетия. С 2008 года в День семьи, любви и верности памятными медалями «За любовь и верность» награждаются семьи, ведущие активную социально-общественную жизнь, направленную на укрепление института семьи. В этом году в Зеленограде наградили 19 таких семей.

Для маленьких гостей фестиваля на площади Юности будут работать интерактивные детские площадки, где можно будет сделать аквагрим, попрыгать на батутах, бесплатно покататься на машинах и поучаствовать в веселых играх и конкурсах.

В концертной программе примут участие зеленоградские детские творческие и профессиональные коллективы.

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