11 июля в 14:00 перинатальный центр ГКБ им. М.П. Кончаловского приглашает всех желающих на день открытых дверей.
Участников будут встречать в консультативно-диагностическом отделении (гинекологический корпус — отдельный вход). В 14:00 начинается экскурсия. В 15:00 семинар «Позитивный настрой на роды». Вход свободный.
Будущие родители смогут узнать обо всех возможностях, которыми располагает перинатальный центр (это новый официальный статус роддома), осмотрят родильные залы и послеродовое отделение, познакомятся со специалистами, смогут задать любые вопросы и, самое главное, получат на них ответы.
В 15:00 перинатальный психолог и специалист по грудному вскармливанию Татьяна Безкопыльная проведет семинар «Позитивный настрой на роды».
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