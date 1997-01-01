Будущие родители смогут узнать обо всех возможностях, которыми располагает перинатальный центр (это новый официальный статус роддома), осмотрят родильные залы и послеродовое отделение, познакомятся со специалистами, смогут задать любые вопросы и, самое главное, получат на них ответы.

В 15:00 перинатальный психолог и специалист по грудному вскармливанию Татьяна Безкопыльная проведет семинар «Позитивный настрой на роды».