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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
День открытых дверей в перинатальном центре 11 июля 14:00 Родильный дом (роддом) Возраст 18+

11 июля в 14:00 перинатальный центр ГКБ им. М.П. Кончаловского приглашает всех желающих на день открытых дверей.

Участников будут встречать в консультативно-диагностическом отделении (гинекологический корпус — отдельный вход). В 14:00 начинается экскурсия. В 15:00 семинар «Позитивный настрой на роды». Вход свободный.

Будущие родители смогут узнать обо всех возможностях, которыми располагает перинатальный центр (это новый официальный статус роддома), осмотрят родильные залы и послеродовое отделение, познакомятся со специалистами, смогут задать любые вопросы и, самое главное, получат на них ответы.

В 15:00 перинатальный психолог и специалист по грудному вскармливанию Татьяна Безкопыльная проведет семинар «Позитивный настрой на роды».

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