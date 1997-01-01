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Экосубботник по уборке родника в деревне Голубое 23 июня 10:00 Возраст 16+
Фото: а5678/wikimapia.org

Жителей деревни Голубое и всех желающих приглашают 23 июня с 10:00 на экосубботник по уборке и благоустройству территории родника, расположенного поблизости от дома 5 по Родниковой улице, на берегу пруда. Планируется уборка поваленных деревьев и кустарника вокруг родника, пострадавших от урагана в 2017 году.

Субботник организует администрация Андреевки, в нём примут участие представители «Жилищника» и управляющей компании «Капитал Инвест», а также сотрудники администрации посёлка.

Инвентарь для добровольцев, желающих поучаствовать в уборке, предоставят коммунальные службы, приветствуются и собственные инструменты: нужны бензопилы и веревки, чтобы пилить и перетаскивать стволы и ветви. Масштаб субботника предполагают не маленький — работы у родника очень много, как прокомментировали в администрации Андреевки.

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+7 (495) 76-76-746
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