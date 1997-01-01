Субботник организует администрация Андреевки, в нём примут участие представители «Жилищника» и управляющей компании «Капитал Инвест», а также сотрудники администрации посёлка.

Инвентарь для добровольцев, желающих поучаствовать в уборке, предоставят коммунальные службы, приветствуются и собственные инструменты: нужны бензопилы и веревки, чтобы пилить и перетаскивать стволы и ветви. Масштаб субботника предполагают не маленький — работы у родника очень много, как прокомментировали в администрации Андреевки.