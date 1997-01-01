Квест «Птица счастья» посвящен знакомству с природой Зеленограда и применению на практике знаний в области экологии, географии, орнитологии, навыков ориентирования на местности с помощью карты и компаса.

Специалисты Мосприроды проведут инструктаж по использованию компаса, расскажут о правилах поведения на природных территориях в выводко-гнездовой период и дадут командам задания, на выполнение которых потребуется около часа. Игрокам нужно будет собрать паззл «Птица счастья», фрагменты которого они найдут на контрольных точках игры, расположенных на природной территории.

«Участникам предстоит изрядно потрудиться, чтобы „поймать“ „Птицу счастья“, — сообщает „Мосприрода“. — Не забывайте, — у каждого парка своя „Птица счастья“. Кто спрятался в Измайлово или Зеленограде? Сможете ли вы найти сорокопута-жулана, гоголя или обыкновенного дубоноса? А может всех этих пернатых вам посчастливиться встретить вживую? Все эти птицы занесены в Красную книгу города Москвы и обитают на особо охраняемых природных территориях. Срочно на поиски!»

На квест приглашают школьные, студенческие и семейные команды (в команде — не менее двух участников старше 14 лет). Для регистрации команд необходимо позвонить в зеленоградскую дирекцию природных территорий: 8(499)735-5556. Участвовать в квесте могут только команды, прошедшие предварительную регистрацию.