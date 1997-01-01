Мастер-класс для школьников по 3D моделированию в САПР Solidworks — 16 июня с 12:20 до 14:00

Программное обеспечение Solidworks, одновременно простое и мощное, помогает инженерам воплощать в жизнь свои идеи, быстро и эффективно создавать различные детали. Более 2 миллионов дизайнеров и инженеров по всему миру используют Solidworks, воплощая свои проекты в жизнь — от оригинальных гаджетов до инноваций, которые помогают сделать жизнь лучше.

Во время мероприятия будет проведена вводная лекция, посвященная 3Д-моделированию и работе в профессиональном САПРе SolidWorks, после чего, каждый желающий сможет изучить основы работы в данном САПРе: создание эскиза, создание 3Д-модели по эскизу, создание сборок из нескольких 3Д-моделей.