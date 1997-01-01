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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мастер-классы для школьников по 3D моделированию, программированию и робототехнике 16 июня 12:20-14:00,23 июня 12:20-14:00,30 июня 12:20-14:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 7+
фото: НИУ МИЭТ

Бесплатные мастер-классы для школьников по 3D моделированию в САПР Solidworks (16 иююня), по программированию и работе с Arduino (23 июня) и по программированию и робототехнике (30 июня), пройдут по адресу: Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 (МИЭТ), корпус 4, аудитория 4116. Преподаватели — сотрудники НИУ МИЭТ и института НМСТ.

Количество мест в аудитории ограничено.

Онлайн-регистрация:

Робототехника

Мастер-класс Arduino

Мастер-класс 3D моделирование

При входе в здание необходимо зарегистрироваться на месте.

В день мероприятия на проходной МИЭТ слушателей будут встречать сотрудники МИЭТ. Проход осуществляется через центральную проходную МИЭТ.

Наличие документа удостоверяющего личность у школьников и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО (Паспорт, Свидетельство о рождении)

Мастер-класс для школьников по 3D моделированию в САПР Solidworks — 16 июня с 12:20 до 14:00

Программное обеспечение Solidworks, одновременно простое и мощное, помогает инженерам воплощать в жизнь свои идеи, быстро и эффективно создавать различные детали. Более 2 миллионов дизайнеров и инженеров по всему миру используют Solidworks, воплощая свои проекты в жизнь — от оригинальных гаджетов до инноваций, которые помогают сделать жизнь лучше.

Во время мероприятия будет проведена вводная лекция, посвященная 3Д-моделированию и работе в профессиональном САПРе SolidWorks, после чего, каждый желающий сможет изучить основы работы в данном САПРе: создание эскиза, создание 3Д-модели по эскизу, создание сборок из нескольких 3Д-моделей.

фото: НИУ МИЭТ
Мастер-класс для школьников по программированию и работе с Arduino — 23 июня

Учащиеся узнают историю возникновения роботов и робототехники, познакомятся с различными робототехническими проектами и электронным конструктором Arduino, соберут простейшие схемы и напишут программы для микроконтроллера. Занятие разделено на теоретическую вводную часть и практическую часть, посвящённую сборке простейших электронных схем и написанию программ для микроконтроллера.

фото: НИУ МИЭТ
Мастер-класс для школьников по программированию и робототехнике — 30 июня с 12:20 до 14:00

Доступные современные технологии позволяют сконструировать самые разнообразных роботов, позволяющих познакомится с робототехникой или даже подойти к решению реальных задач.

Мастер-класс предназначен для школьников знакомых с основами программирования микроконтроллеров. Занятие разделено на теоретическую вводную часть и практическую часть, посвящённую сборке и работе с учебным робототехническим набором. Во время практической части учащиеся собирают робототехнический набор и программируют его, знакомясь с основными принципами программирования систему управления для роботов.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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