«Сказки под сосной» почитают детям и их родителям в понедельник, 4 июня, на Чёрном озере. Время и место сбора — 12:00 в Доме лани (напротив Никольской церкви). Там прозвучат сказки и «болотные истории» из классиков — Аксакова, Пришвина, Мельникова-Печерского, а на Чёрном озере ребят ждёт небольшая инсценировка с Болотницей и познавательные задания.
Кроме того, детей познакомят с растениями зеленоградской природной территории и с правилами экологичного поведения.
Мероприятие пройдёт в рамках «Зеленой недели», которую запустила Мосприрода с 1 по 9 июня — это программа эколого-просветительских мероприятий на всех особо охраняемых территориях Москвы.
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