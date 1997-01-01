«Сказки под сосной» почитают детям и их родителям в понедельник, 4 июня, на Чёрном озере. Время и место сбора — 12:00 в Доме лани (напротив Никольской церкви). Там прозвучат сказки и «болотные истории» из классиков — Аксакова, Пришвина, Мельникова-Печерского, а на Чёрном озере ребят ждёт небольшая инсценировка с Болотницей и познавательные задания.

Кроме того, детей познакомят с растениями зеленоградской природной территории и с правилами экологичного поведения.

Мероприятие пройдёт в рамках «Зеленой недели», которую запустила Мосприрода с 1 по 9 июня — это программа эколого-просветительских мероприятий на всех особо охраняемых территориях Москвы.