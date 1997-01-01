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«Сказки под сосной» на Чёрном озере 4 июня Вольерный комплекс «Дом лани» Возраст 6+
Фото: misha-grizli.livejournal.com

«Сказки под сосной» почитают детям и их родителям в понедельник, 4 июня, на Чёрном озере. Время и место сбора — 12:00 в Доме лани (напротив Никольской церкви). Там прозвучат сказки и «болотные истории» из классиков — Аксакова, Пришвина, Мельникова-Печерского, а на Чёрном озере ребят ждёт небольшая инсценировка с Болотницей и познавательные задания.

Кроме того, детей познакомят с растениями зеленоградской природной территории и с правилами экологичного поведения.

Мероприятие пройдёт в рамках «Зеленой недели», которую запустила Мосприрода с 1 по 9 июня — это программа эколого-просветительских мероприятий на всех особо охраняемых территориях Москвы.

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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