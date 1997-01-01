26 мая зеленоградские любители спорта приглашаются на окружной чемпионат по воркауту, который состоится на площадке для уличных видов спорта возле корпуса 414. Также в программе соревнований показательные выступления спортсменов и творческих коллективов. Регистрация участников начнется в 11.00 и продлится до 11.50. Начало соревнований — в 12.00.