26 мая зеленоградские любители спорта приглашаются на окружной чемпионат по воркауту, который состоится на площадке для уличных видов спорта возле корпуса 414. Также в программе соревнований показательные выступления спортсменов и творческих коллективов. Регистрация участников начнется в 11.00 и продлится до 11.50. Начало соревнований — в 12.00.
Соревнования пройдут в двух номинациях: силовое троеборье (выход силой на две руки, подтягивания и отжимания) и воркаут-фристайл среди мужчин и женщин (вольная программа на турниках и брусьях).
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