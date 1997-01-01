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Чемпионат по воркауту 26 мая 12:00 Площадка для уличных видов спорта Возраст 10+

26 мая зеленоградские любители спорта приглашаются на окружной чемпионат по воркауту, который состоится на площадке для уличных видов спорта возле корпуса 414. Также в программе соревнований показательные выступления спортсменов и творческих коллективов. Регистрация участников начнется в 11.00 и продлится до 11.50. Начало соревнований — в 12.00.

Соревнования пройдут в двух номинациях: силовое троеборье (выход силой на две руки, подтягивания и отжимания) и воркаут-фристайл среди мужчин и женщин (вольная программа на турниках и брусьях).

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+7 (495) 76-76-746
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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