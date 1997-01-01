Ольга Берникова родилась в Москве. В 1990 году окончила художественно-графический факультет Московского Государственного Педагогического института им. В.И. Ленина. Со студенческих лет преподает основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, начав свою педагогическую деятельность в зеленоградской школе, где открыла объединение дополнительного образования «Художественный текстиль» (батик, гобелен, пэчворк).

С 2005 года — член Творческого Союза Художников России и Союза Дизайнеров Москвы. Преподаватель МГПУ, и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Ольга Берникова — участник и лауреат российских и международных выставок и фестивалей, ее картины хранятся в музеях и частных коллекциях. Творческий метод автора — это сочетание живописи, графики и целого ряда прикладных техник работы с текстилем: лоскутная пластика, коллаж, ручная и машинная вышивка.