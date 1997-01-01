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Юбилейная выставка Ольги Берниковой 24 мая - 24 июня Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410) Возраст 6+

Юбилейная выставка Ольги Берниковой «Вернисаж 5.0» пройдет с 24 мая по 24 июня в выставочном зале Музея Зеленограда. В экспозиции представлено более 100 работ автора разных лет: от студенческих этюдов до зрелых полотен. Многие из произведений демонстрируются впервые. Это пейзажи, натюрморты и цветы, анималистические и абстрактные композиции, выполненные в техниках декоративной лоскутной и масляной живописи, в акварельной и пастельной графике. В их числе работы автора, хранящиеся в коллекции Музея Зеленограда и любезно предоставленные частными коллекционерами специально для этой выставки. У посетителей будет возможность не только увидеть, но и приобрести некоторые произведения художника.

Информация по телефону: +7(499)717-16-02

фото: vk.com/olga.bernikova

Ольга Берникова родилась в Москве. В 1990 году окончила художественно-графический факультет Московского Государственного Педагогического института им. В.И. Ленина. Со студенческих лет преподает основы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, начав свою педагогическую деятельность в зеленоградской школе, где открыла объединение дополнительного образования «Художественный текстиль» (батик, гобелен, пэчворк).

С 2005 года — член Творческого Союза Художников России и Союза Дизайнеров Москвы. Преподаватель МГПУ, и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Ольга Берникова — участник и лауреат российских и международных выставок и фестивалей, ее картины хранятся в музеях и частных коллекциях. Творческий метод автора — это сочетание живописи, графики и целого ряда прикладных техник работы с текстилем: лоскутная пластика, коллаж, ручная и машинная вышивка.

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