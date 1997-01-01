12 мая мотоклуб Z-BROTHERS в пятый раз соберет традиционный по количеству групп состав участников «Z Фест». Фестиваль пройдет в байк-клубе мотокультуры «Изба»: Солнечногорский район, поселок Андреевка, улица Староандреевская, дом 20. Начало в 19:00. Стоимость билета 250 руб.
В шоу примут участие московская рок-группа «Роктябрята», зеленоградские панк-рок группа «Вход через выход» и олд-скул-рок трио «Z BAND», которая по праву принимается, как хэдлайнер фестиваля.
Но при этом «Z ФЕСТ» весна 2018 преподнесет сюрприз в виде нового DDF (Double Drums Format) формата, который дает возможность музыкантам играть с двумя группами ударных инструментов одновременно.
Партнерами «Z ФЕСТ» выступают зеленоградская школа игры на ударных Сергея Дедова, которая представит короткие работы своих лучших учеников, а также московская Студия Парус — уникальная площадка, которая позволяет реализовывать идею DDF на уровне подготовки или джем-сессий.
На фестиваль приглашен и постоянный гость мотоклуба — гитарист Андрей Свирин.
Все группы получили задание сыграть как минимум одну «переходную» песню, чтобы барабанщик группы, следующей по порядку за играющей, смог сыграть с предыдущей группой.
Ведет «Z ФЕСТ» его постоянный ведущий Всеволод Баронин.
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