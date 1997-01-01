Партнерами «Z ФЕСТ» выступают зеленоградская школа игры на ударных Сергея Дедова, которая представит короткие работы своих лучших учеников, а также московская Студия Парус — уникальная площадка, которая позволяет реализовывать идею DDF на уровне подготовки или джем-сессий.