Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Z Fest Дом Мотокультуры «iZBa» Возраст 18+

12 мая мотоклуб Z-BROTHERS в пятый раз соберет традиционный по количеству групп состав участников «Z Фест». Фестиваль пройдет в байк-клубе мотокультуры «Изба»: Солнечногорский район, поселок Андреевка, улица Староандреевская, дом 20. Начало в 19:00. Стоимость билета 250 руб.

В шоу примут участие московская рок-группа «Роктябрята», зеленоградские панк-рок группа «Вход через выход» и олд-скул-рок трио «Z BAND», которая по праву принимается, как хэдлайнер фестиваля.

Роктябрята ( Kinks кавер) — You really got me
Roman Streichfill/youtube.com

Но при этом «Z ФЕСТ» весна 2018 преподнесет сюрприз в виде нового DDF (Double Drums Format) формата, который дает возможность музыкантам играть с двумя группами ударных инструментов одновременно.

«Вход через выход»
Владимир Верендеев/youtube.com

Партнерами «Z ФЕСТ» выступают зеленоградская школа игры на ударных Сергея Дедова, которая представит короткие работы своих лучших учеников, а также московская Студия Парус — уникальная площадка, которая позволяет реализовывать идею DDF на уровне подготовки или джем-сессий.

HIGH and LOW
Z-Band/youtube.com

На фестиваль приглашен и постоянный гость мотоклуба — гитарист Андрей Свирин.

Все группы получили задание сыграть как минимум одну «переходную» песню, чтобы барабанщик группы, следующей по порядку за играющей, смог сыграть с предыдущей группой.

Ведет «Z ФЕСТ» его постоянный ведущий Всеволод Баронин.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Автозапчасти от EMEX - всегда вовремя и по низким ценам. Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Куда отправить ребенка летом? Зеленоградский лагерь «Жемчужный берег» предлагает отдых в уникальном месте Крыма Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама