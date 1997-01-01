Во время экскурсии будут возложены цветы к памятнику на братской могиле, прозвучит интересный рассказ о военной истории этих мест, о прошлом «Подмосковного Барбизона» — любимого дачного места художников. Все желающие смогут заглянуть в далекое, «каменновековое» прошлое Каменки и попробуют заглянуть в будущее.