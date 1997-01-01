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Мемориальная экскурсия «Живая Каменка» 9 мая 15:00 Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410) Возраст 6+

Музей Зеленограда приглашает жителей города на мемориальную экскурсию «Живая Каменка». Экскурсия состоится в День Победы — 9 мая. Сбор на остановке «16 микрорайон» (со стороны Зеленограда) в 15:00. Запись и подробности по телефону: 8(499)717-16-02. Входной билет: гвоздичка

Во время экскурсии будут возложены цветы к памятнику на братской могиле, прозвучит интересный рассказ о военной истории этих мест, о прошлом «Подмосковного Барбизона» — любимого дачного места художников. Все желающие смогут заглянуть в далекое, «каменновековое» прошлое Каменки и попробуют заглянуть в будущее.

фото: zelao.ru
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